Mãe de Paulo Gustavo abre o coração sobre relação com Thales Bretas: 'Não me meto'

Mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia quebra o silêncio e revela detalhes de relação com Thales Bretas, viúvo do humorista

A mãe de Paulo Gustavo (1978-2021), Déa Lúcia (75) quebrou o silêncio e abriu o coração sobre a sua relação com o médico dermatologista Thales Bretas, o viúvo do humorista. Ela esclareceu o relacionamento com o genro e contou que eles se dão super bem, inclusive, revelou que ele dá uma forcinha em seus cuidados com a pele.

As revelações aconteceram durante o podcast ‘Quem Pode, Pod’ comandado pelas amigas do artista, Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39). Durante a conversa, Dona Déa, como é conhecida, não poupou elogios para Thales: "Meu genro é maravilhoso. A gente se dá muito bem”, ela iniciou a declaração.

“Eu não me meto na vida dele e ele não se mete na minha", explicou Déa. "As pessoas quando me perguntam de Thales eu digo que me dou muito bem”, ela continuou e revelou o motivo pelo qual a relação poderia ser estremecida: “O único dia que eu vou brigar é quando ele fizer algo contra os filhos. Aí eu dou uma voadora”, brincou.

Para finalizar o assunto, Déa rasgou elogios para o lado paterno de Thales, com quem Paulo Gustavo teve dois filhos, os pequenos Gael e Romeu, que têm apenas 3 aninhos: “Ele é um pai maravilhoso. O que ele posta é real, as crianças são apaixonadas pelo pai", a mãe do humorista se derreteu ao falar sobre os netinhos.

Mãe de Paulo Gustavo fala sobre testamento feito por ele:

Ainda no 'Quem Pode, Pod', a mãe de Paulo Gustavo contou como reagiu após o falecimento do filho por complicações da Covid-19. Durante a entrevista, ela revelou que foi morar no Rio de Janeiro para ficar mais próxima da família, em um apartamento que o artista deixou para mãe e para o pai em seu testamento. Confira mais detalhes!