Preta Gil parabeniza Angélica em seu aniversário de 49 anos: "Mulher iluminada"

Angélica completou 49 anos e ganhou uma homenagem especial da cantora Preta Gil nas redes sociais

Preta Gil (48) usou as redes sociais para homenagear Angélica, que completou 49 anos de vida nesta quarta-feira, 30.

Em seu perfil no Instagram, a cantora publicou uma sequência de cliques com a apresentadora, sendo alguns mais antigos, e celebrou a amizade e os diversos momentos que elas dividiram juntas.

"Dia da minha amiga @angelicaksy. Aí Geli, são tantos anos de amizade, tantas histórias lindas, a gente sempre presente na vida uma da outra, nos bons e maus momentos!!! Você é uma amiga fiel, mulher iluminada, de fibra e que admiro demais!!! Te amo muito!!! Te desejo axé, saúde, sucesso e tudo de mais especial na sua vida!!! Feliz aniversário!!!", desejou Preta na legenda da publicação.

Nos comentários, Angélica agradeceu a homenagem e a amizade que as duas construíram ao longo dos anos. "Haaaa quantos momentos, Pretchinhaaaaa! Sou tão grata pela nossa amizade", escreveu a loira.

Além da cantora, a apresentadora também recebeu uma linda declaração do marido, Luciano Huck (51). "Hoje é o dia dela. O amor da minha vida, Angélica. E a cada volta em torno do sol, mais luz ela trás para nossas vidas. Te amo ao infinito e além. Feliz aniversário!", escreveu ele, que compartilhou uma sequência de fotos em que aparece com a amada em diversos momentos românticos durante viagens e apresentações musicais.

Confira a homenagem de Preta Gil para Angélica:

