Preta Gil completa 48 anos e ganha homenagem do pai, Gilberto Gil: ''Merece todos os aplausos''

A família Gil continua em clima de festa após o aniversário de 80 anos de Caetano Veloso no último domingo, 07. Nesta segunda-feira, 08, quem assopra as velinhas é Preta Gil!

Nas redes sociais, a cantora recebeu uma linda homenagem de seu pai, Gilberto Gil (80). Em seu perfil no Instagram, o artista publicou um trecho da série Viajando Com Os Gil, da Amazon Prime, e celebrou o aniversário de 48 anos da filha.

"Pretinha, a vida é muito mais Realce desde que você chegou. Feliz aniversário de vida e 20 anos de carreira. Não fosse você e a vontade da família, não passaríamos os últimos dias #ViajandoComOsGil . Poder ver de perto você iluminando e alegrando o público foi maravilhoso. A família te ama e você merece todos os aplausos", escreveu Gil na legenda da postagem.

Nos Stories do Instagram de Preta, a equipe da artista compartilhou uma sequência de homenagens que ela recebeu de familiares e famosos, como a ex-nora, Laura Fernandez, e a neta, Sol de Maria, Carolina Dieckmann, Angélica, etc. Entre elas, está uma de seu pai. "Preta Maria, filha querida, já aos quatro anos, por aí, você demonstrava um gosto enorme pelo contato com o público, pela afetividade transbordante que você veio a cultivar durante a vida toda, tornando-se, inclusive, a cantora que você é, essa pessoa que se comunica, essa militante extraordinária da causa das mulheres... Enfim, uma filha querida, um amor enorme. Parabéns, minha filha", disse o mestre.

Fran Gil (27), herdeiro de Preta do relacionamento com o ator Otávio Müller, também se declarou: "Mãezinha, to aqui pra te dar parabéns pelos 48 anos de vida, muito bem vividos, que eu sou testemunha do quanto você viveu bem nesses 48 anos em que eu pude estar presente, 28 anos desses 48 anos, e dos seus 20 anos de carreira que eu tive presente... Sempre do seu lado, você sabe que você é uma das minhas maiores referências, se não a maior referência que eu tenho pra cantar, pra viver, pra tudo. Te amo, viu? Te desejo sempre tudo de melhor nessa vida, porque você mais do que ninguém, merece. Te amo! Muito axé", disse o integrante do grupo Gilsons.

Preta Gil mostra Gilberto Gil emocionado com homenagem de Caetano Veloso

Preta Gil se derreteu ao mostrar um momento especial durante o show em comemoração aos 80 anos de Caetano Veloso, no último domingo, 07. Ela publicou um vídeo de seu pai emocionado com homenagem do amigo de longa data no palco, cantando a música O Seu Amor. "Ame-o e deixe-o livre para amar!!! Meu pai sendo homenageado pelo irmão @caetanoveloso no show em comemoração aos 80 anos de meu tio agora no Rio, uma emoção que não sei explicar, meus primos lindos @morenoveloso @tomlveloso Zeca!!!", disse ela.

