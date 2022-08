Gilberto Gil se emociona com homenagem de Caetano Veloso em show de 80 anos:

Cantora Preta Gil mostra o pai, Gilberto Gil, emocionado ao ver Caetano Veloso cantando sua música 'O Seu Amor', em show de 80 anos

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 07h25 - Atualizado às 07h59

A cantora Preta Gil (48) mostrou um momento especial durante o show em comemoração aos 80 anos de Caetano Veloso, no último domingo, 07!

Nas redes sociais, a filha de Gilberto Gil (80) publicou um vídeo de seu pai emocionado com homenagem do amigo de longa data no palco, cantando a música O Seu Amor.

"Ame-o e deixe-o livre para amar!!! Meu pai sendo homenageado pelo irmão @caetanoveloso no show em comemoração aos 80 anos de meu tio agora no Rio, uma emoção que não sei explicar, meus primos lindos @morenoveloso @tomlveloso Zeca!!!", se derreteu Preta na legenda da publicação.

"Foi lindo demais", disse Benedita Zerbini nos comentários. "Coisa mais linda", destacou Lore Improta. "Foi lindo! Puro AMOR", exaltou Astrid Fontenelle. "Que beleza. Tanto amor. Gratidão… por existir nesse tempo", "Vocês são a minha alegria. Amo", "Que beleza tudo isso! Que benção", "Quanto amor", destacaram os fãs.

Gilberto prestou uma linda homenagem para Cae, falando da importância do amigo em sua vida. "No meu caso pessoal, já que a vida nos aproximou, ele tem sido um grande mestre na formação do meu caráter, do meu pensamento, do meu estilo. Devo a ele a melhoria constante da minha capacidade de me elevar e de me aprofundar. Compartilhar com ele o tempo/espaço da existência tem sido um privilégio. Meu afeto fortalecido de amigo e de irmão é tudo que posso lhe dar de presente no seu aniversário de oitenta anos!", disse o mestre.

Preta também parabenizou o tio na web. "Parabéns, meu tio @caetanoveloso!!! Saúde e vida longa aos seus 80 anos!!! É uma paixão tão grande que sinto por você, meu ídolo, mestre e inspiração! Sou apaixonada pela relação de afeto que construímos! Você é uma referência para todos nós! Te amo imenso!", declarou ela.

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Caetano Veloso em show de 80 anos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Gilberto Gil e família encerram turnê pela Europa

Na quarta-feira, 03, Preta Gil contou que já está de volta ao Brasil após as apresentações por diferentes países, como Alemanha, França, Itália, Dinamarca e Inglaterra, em comemoração aos 80 anos do pai, Gilberto Gil, com a turnê Nós, A Gente. "Amores, nossa turnê #NósAGente chegou ao fim, já estou de volta ao Brasil e aos trabalhos por aqui!!! Foi muito emocionante e desafiador toda essa experiência que vivemos!!! Estou muito feliz de comemorar os 80 anos do meu amado pai @gilbertogil e os meus 20 anos de carreira com esse projeto tão sonhado!!!".

