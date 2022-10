Poliana Rocha mostra família reunida no aniversário da mãe de Leonardo: "Sogra maravilhosa"

A mulher do cantor Leonardo mostrou a família reunida para comemorar mais um aniversário da sogra, dona Carmem

Dia de festa! Poliana Rocha(45) usou as redes sociais para mostrar a família reunida para comemorar uma data muito especial.

Nesta terça-feira, 18, dona Carmem, mãe do cantor Leonardo (59), completou mais um ano de vida e ganhou uma festa intimista com a presença de alguns familiares na fazenda do filho.

"Comemorando com uma parte da família o niver da vovó CARMEM, minha sogra maravilhosa!!!! Deus abençoe sua vida sempre. Te amo!!!!!", comemorou Poliana, mostrando a aniversariante ao lado de Virginia Fonseca (23), Maria Alice (1), Zé Felipe (24), Jéssica Beatriz Costa (28), Leonardo e outras pessoas.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações para dona Carmem. "Parabéns para ela. Muitos anos de vida e saúde. Que família linda que vocês têm", disse uma seguidora. "Parabéns, muitas felicidades e muita saúde. Que Deus continue abençoando grandemente a vida dela", desejou outra. "Parabéns, muita paz e amor", falou uma fã.

Confira a foto da comemoração do aniversário da mãe de Leonardo:

Poliana e Leonardo completam 26 anos de casados

No último domingo, 16, Poliana celebrou mais um ano de casada com Leonardo. Nos Stories do Instagram, a jornalista publicou uma sequência de imagens do começo do relacionamento com o cantor sertanejo e comemorou 26 anos de casamento deles. "Quando tudo começou", disse a loira. "Hoje 26 anos de casada. Cuido dele com muito amor", acrescentou em outras publicações.

