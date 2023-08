Pedro Scooby reúne a família para comemorar aniversário de 35 anos

Surfista Pedro Scooby curte viagem à Bahia com a esposa, Cintia Dicker, e seus quatro filhos em comemoração ao aniversário

O surfista Pedro Scooby está completando mais um ano de vida nesta quinta-feira, 10, e está comemorando o aniversário em viagem com toda a família para a Bahia!

Nesta manhã, o ex-BBB compartilhou um lindo vídeo reunindo alguns momentos ao lado da esposa, Cintia Dicker, da filha do casal, a pequena Aurora, de sete meses, e seus filhos mais velhos, Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7, frutos de seu relacionamento com a atriz Luana Piovani.

"E assim estou passando mais um ano de vida! E só tenho que agradecer a Deus por tudo! Só peço saúde e paz e que me afaste de todo o mal! Obrigado por todas as mensagens de carinho! Feliz aniversário para mim", disse Scooby no post em seu perfil no Instagram.

"Vivaaaa", disse Ticiane Pinheiro nos comentários. "Cuida disso cara, é a coisa mais preciosa da sua vida", disse uma fã. "Meu Deus! Que família linda", elogiou outra. "Parabéns, grande!", desejou mais uma.

Cintia Dicker explode o fofurômetro ao surgir com a filha na praia

A modelo Cintia Dicker encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito com a filha, Aurora. A menina, fruto de seu relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby está com sete meses de vida.

Na foto postada no feed do Instagram neste domingo, 6, a mamãe coruja e a herdeira aparecem juntas e sorridentes em uma praia. Além disso, é possível ver um arco-íris, que se destaca na linda paisagem. "Da?", escreveu ela, acrescentando o emoji de borboleta, um arco-íris e um coqueiro.

Os seguidores se derreteram com a postagem e compararam a pequena com Cintia. "A Aurora tem um ar tão feliz! Dá gosto ver", disse uma seguidora. "Lindas demais", escreveu outra. "Não dá!! Bebezuca linda", falou uma fã. "Lindas! Amo seu jeito e sua energia com sua filha. Aurora é sua cara", comentou mais uma.