Pedro Scooby impressiona com homenagem de aniversário para Cintia Dicker

A família de Pedro Scooby está em festa! Isso porque a esposa do surfista, a modelo Cintia Dicker celebra a chegada de seus 37 anos nesta quarta-feira, 06. Para comemorar a data especial, o atleta fez questão de usar as redes sociais para homenagear a amada, com quem tem uma filha, a pequena Aurora, que está com 11 meses.

O ex-participante do reality show da Globo, 'Big Brother Brasil', utilizou seu perfil oficial no Instagram para reunir registros de momentos especiais dos três anos ao lado da esposa. Os momentos incluem viagens, festas e brincadeiras com seus três outros herdeiros do antigo relacionamento com a atriz Luana Piovani: os pequenos Dom, Ben e Liz, que moram em Portugal com a mãe.

Pedro também compartilhou vídeos do seu casamento civil com a modelo, cliques inéditos da gestação de sua primogênita com a ruiva e até mesmo a tatuagem que ele fez para eternizar a 'sensualidade' da esposa. Entre as imagens, Cintia apareceu posando semi nua na frente do espelho em um registro que inspirou o desenho.

Na legenda, o surfista abriu seu coração para declarar seu amor e impressionou os seguidores: “Só quem tem você na vida, sabe a felicidade que é! Se fosse escrever um texto para dizer o quando você é incrível, com certeza não caberia aqui! Que Deus te dê muita saúde e paz! Conte sempre comigo! Te amo”, Pedro se derreteu.

Cintia fez questão de se declarar ao marido nos comentários da publicação: “Amor da minha vida! Obrigada por ser meu melhor amigo, marido, pai da Aurora, por fazer meus dias muito melhores. Te amo!”, escreveu a modelo, que deu à luz a primeira filha do casal em dezembro do ano passado. A bebê nasceu com uma malformação congênita, mas logo se recuperou e recebeu alta do hospital.

A história de amor de Pedro Scooby e Cintia Dicker:

Em uma entrevista à Vogue, Pedro Scooby revelou que se apaixonou por Cintia Dicker antes mesmo de conhecê-la. O surfista contou que a ruiva ganhou seu coração em uma campanha publicitária de lingerie exibida na Times Square, em Nova York: “Olhei e falei: 'É uma das mulheres mais bonitas que já vi na minha vida'", ele revelou a admiração secreta.

O atleta contou que acabou cruzando com a modelo diversas vezes, inclusive, chegou a seguir a ruiva pelas ruas do Rio de Janeiro. Como os dois eram compromissados na época, nunca aconteceu nada. Até que eles se encontraram novamente solteiros e Cintia deu o primeiro passo: “Começamos a nos beijar já no carro e o resto é história!", disse Pedro.

Cintia Dicker tomou medida drástica para proteger a filha:

No mês passado, Cintia Dicker usou as redes sociais para revelar que precisou tomar uma séria decisão! A modelo contou que passou a acionar sua equipe de advogados para lidar com os comentários maldosos sobre sua filha com o surfista Pedro Scooby, a pequena Aurora, que sofre com os ‘haters’ desde cedo; entenda o que aconteceu.