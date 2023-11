Cintia Dicker revela medida drástica para proteger a filha de ataques: ‘Vai pagar’

Cintia Dicker aciona equipe jurídica em resposta a ataques direcionados à filha, Aurora, fruto de sua relação com Pedro Scooby

Nesta quarta-feira, 15, Cintia Dicker usou as redes sociais para revelar que precisou tomar uma séria decisão! A modelo contou que passou a acionar sua equipe de advogados para lidar com os comentários maldosos sobre sua filha com o surfista Pedro Scooby, a pequena Aurora, que tem apenas 10 meses de vida.

A revelação surgiu depois que o influenciador digital Eliezer divulgou um vídeo em que também anuncia medidas legais para proteger sua filha com Viih Tube, Lua, que recebe muitos ataques na web. Cintia compartilhou o registro e contou que também decidiu que não vai mais permitir os comentários negativos nas fotos de sua herdeira.

“Se vocês também recebem mensagens de ódio, injúria, difamação, isso é crime, procure um advogado e essa pessoa vai pagar!”, a modelo escreveu ao compartilhar o vídeo do influenciador. Na sequência, a ruiva também apareceu em seu stories do Instagram para comentar sobre a importância de tomar medidas legais.

“Muita gente me mandou esse vídeo. Foi exatamente o que eu fiz também quando eu comecei a receber mensagens de ódio falando da imagem da minha filha, falando coisas horrorosas dela. Quando falavam de mim até então eu deixava quieto, mas quando eu tive uma filha e começaram a atacar ela, fui atrás dos meus direitos”, disse Cintia.

“A gente não precisa permitir que esses animais, como ele falou, fiquem em casa, digitem o que querem, falam o que querem, enchem a pessoa de ódio e que não tem noção de que isso é crime e que elas vão pagar! E outra, perfil falso dá para descobrir quem é! Vamos parar de aceitar isso”, a ruiva abriu o coração em um desabafo.

Para finalizar, a modelo contou que tem uma equipe jurídica trabalhando para proteger Aurora: “Procurem um advogado! Se você está passando por isso, me manda uma DM aqui que eu tenho cinco trabalhando para mim. Todo comentário de ódio, injúria e difamação eu mando para eles! É crime e vai para cadeia”, ela finalizou.

Vale lembrar que em meados deste ano, Scooby também usou suas redes para pedir respeito à filha, que foi alvo de ataques virtuais com seis meses de vida: "O nível do ódio das pessoas, da maldade. Uma mistura de inveja com ódio com maldade, sei lá o que acontece. E isso vai contra uma criança que tem 6 meses", disse ele muito abalado com os comentários.

O influenciador digital Eliezer decidiu reagir aos ataques direcionados à sua filha com a também influenciadora Viih Tube. Na última segunda-feira, 13, o ex-brother abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais e explicou o motivo pelo qual decidiu confrontar publicamente os comentários ofensivos envolvendo a pequena Lua.

Eliezer explicou que vai revidar sem pensar duas vezes: “As pessoas têm que parar de achar que internet é terra sem lei, que por ser pessoa pública eu tenho que ser educado, praticar aquele discurso de pessoa evoluída. O car*lho! O car*lho! Não sou evoluído, não quero ser evoluído. Se a pessoa xingou minha filha, eu vou falar três vezes mais para ela"; confira o desabafo do influenciador.