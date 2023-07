Pedro Scooby rebate comentários sobre a filha: "Não tem nenhuma doença"

Pedro Scooby rebate comentários sobre Aurora; ele se mostrou indignado com os ataques à filha

O surfista Pedro Scooby publicou um longo desabafo nas redes sociais na tarde deste domingo, 9. Após ser flagrado ao lado da filha Aurora, ele foi vítima de comentários negativos em um perfil de fofoca. Isso porque fãs levantaram hipóteses sobre a saúde da pequena.

Magoado com os comentários, o marido de Cíntia Dicker pediu respeito à filha e lembrou que ela é uma bebê com apenas seis meses de vida."O nível do ódio das pessoas, da maldade. Uma mistura de inveja com ódio com maldade, sei lá o que acontece. E isso vai contra uma criança que tem 6 meses", disse ele muito abalado com os comentários.

Scooby esclareceu que a pequena nasceu com uma malformação gastrointestinal, mas que está totalmente saudável. "Está ótima, não tem nenhuma doença. A internet virou uma arma na mão de algumas pessoas que escrevem mensagens maldosas até pra crianças que são tão puras, que não têm nada a ver com isso", lamentou.

Ao final, ele ainda lembrou que caso ela tivesse alguma questão, isso não seria um problema. "Eu estaria aqui pra apoiar eles, pra dar muito amor, dar tudo o que eu pudesse pra eles terem uma vida melhor, alegre, feliz e tranquila. E é isso que importa. Eu acho que criança com doença ou não precisa de amor, carinho, não de ódio". "Adulto é mais fácil de aguentar. Eu aguento, pode mandar. Mas as crianças não. Vamos deixar elas fora disso", pediu.

Saiu em defesa do amigo

Recentemente, o surfista Pedro Scooby deu uma declaração polêmica e saiu em defesa do craque Neymar Jr. Amigo próximo do atleta do PSG, ele disse que o jogador é um exemplo de humildade.

“Eu estou pra ver a pessoa que teria a humildade dele tendo o que ele tem. Independentemente do que ele tem. O cara é um exemplo de humildade. Se você conviver com ele, você fica até assim: 'Cara, eu acho que ele não tem noção do que ele é’", afirmou ele.