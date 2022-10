Paulo Gustavo recebe linda homenagem de aniversário de Thales Bretas

Thales Bretas deseja parabéns para Paulo Gustavo, com quem teve dois filhos

Neste domingo, 30, seria o aniversário de 44 anos do comediante e ator Paulo Gustavo, que faleceu no ano passado, devido a complicações causadas pela Covid-19. Para celebrar a sua memória, o médico Thales Bretas (34), viúvo do artista, decidiu prestar uma linda homenagem ao seu ex-companheiro em suas redes sociais.

“Hoje é aniversário da pessoa mais importante da minha vida, que me deu a família que eu tanto sonhava! Infelizmente, nesse ano não vamos poder comemorar como amávamos. Mas, simbolicamente, hoje é um dia MUITO importante pro Brasil. Temos a chance de mudar nosso presidente, e tentar fazer diferente. Votar por um país mais amoroso, com mais compaixão pelas diferenças (que são tão grandes aqui), que tenha mais cuidado com a nossa saúde e nossa educação. O que aconteceu infelizmente não conseguimos mudar, mas o que virá pela frente é responsabilidade nossa, de cada um e do coletivo”, começou.

“Por isso, hoje, pelo PG, pelos meus filhos e pelo Brasil, voto no Lula 13 com esperança de um futuro melhor. E espero conseguir comemorar isso! Ter motivos de novo pra comemorar, nesse dia de hoje e depois de tudo que passamos, será muito importante, pois dias melhores hão de vir!”, completou, em sua publicação oficial no Instagram.

Nos comentários, amigos e seguidores de Thales e Paulo fizeram questão de comentar. “Quanta falta faz! Meu abraço apertado em você”, escreveu o ator Marcos Veras. “Muita força, muito amor”, exaltou uma seguidora. “Viva Paulo Gustavo!”, exclamou uma terceira pessoa.

Veja a publicação de Thales Bretas desejando parabéns no aniversário de Paulo Gustavo:

Amiga de Paulo Gustavo relembra a internação dele: 'Sofrendo muito com falta de ar'

Neste domingo, 30, Paulo Gustavo estaria celebrando seus 44 anos, se estivesse vivo. Entre vários amigos que publicaram suas homenagens ao ator, Susana Garcia, irmã de Monica Martelli, que acompanhou de perto a internação do comediante, relembrou quando o amigo esteve na UTI.

"Meu querido Paulo Gustavo. A última vez que vim aqui escrever foi para me despedir de você. Hoje, no dia do seu aniversário, eu poderia estar pensando em tudo que vivemos juntos: trabalhos, viagens, dia a dia grudados, nascimento do seu filho com você nos EUA… tivemos uma relação intensa de muita presença e muito amor. Eu tenho lembranças suas que estão e estarão vivas em mim pra sempre. Você é esse ser iluminado que tem a capacidade de ser maior que o limite da vida física.Mas, hoje, eu acordei lembrando de vc com COVID na UTI, me falando emocionado que agradecia a Deus de você ter ajudado Manaus", disse ela.

E completou: "Porque você, naquele momento, me dizia que estava sofrendo muito com falta de ar, mesmo usando um cateter de oxigênio, e você pensava nas pessoas, na mesma situação que você, que não conseguiam ter acesso a um oxigênio. Lembro de você emocionado e indignado sem conseguir entender como alguém podia debochar de quem estava naquela condição com COVID e sentindo falta de ar. Lembro de você me dizendo que a primeira coisa que você faria quando saísse da UTI, seria ir para os jornais falar para as pessoas se cuidarem muito porque COVID não era uma gripezinha. E você falava isso e suas lágrimas rolavam de medo, revolta e indignação".

"Eu fico pensando o que faz um ser humano rir, debochar, ridicularizar a dor e o sofrimento de outro ser humano. Nunca vou conseguir entender. E também nunca vou conseguir entender esse tipo de pessoa ser o representante de uma nação. Eu estou indo agora votar. Vou votar pensando em vc. Vou votar pensando nos seus filhos, nos meus filhos e na esperança de que o Brasil volte a ser um país conhecido pelo seu povo alegre, solidário e amoroso. Te amo pra sempre", finalizou.