Amiga de Paulo Gustavo relembra a internação dele: 'Sofrendo muito com falta de ar'

No dia que seria o aniversário de Paulo Gustavo, amiga dele emociona ao relembrar o que ele falava quando estava na UTI com Covid-19: 'Medo, revolta e indignação'

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 09h22

Neste domingo, 30, o ator e humorista Paulo Gustavo completaria 44 anos se estivesse vivo. Ele faleceu em 2021 em decorrência de complicações da Covid-19. Vários amigos e familiares fizeram homenagens para o artista pelas redes sociais e uma amiga dele fez um relato sobre o período de internação do artista.

A diretora Susana Garcia – que é irmã de Monica Martelli – acompanhou de perto a internação de Paulo Gustavo antes de sua morte. Neste domingo, ela relembrou quando o amigo ficou na UTI e o que ele falava antes de ser sedado.

"Meu querido Paulo Gustavo. A última vez que vim aqui escrever foi para me despedir de você. Hoje, no dia do seu aniversário, eu poderia estar pensando em tudo que vivemos juntos: trabalhos, viagens, dia a dia grudados, nascimento do seu filho com você nos EUA… tivemos uma relação intensa de muita presença e muito amor. Eu tenho lembranças suas que estão e estarão vivas em mim pra sempre. Você é esse ser iluminado que tem a capacidade de ser maior que o limite da vida física.Mas, hoje, eu acordei lembrando de vc com COVID na UTI, me falando emocionado que agradecia a Deus de você ter ajudado Manaus", disse ela.

E completou: "Porque você, naquele momento, me dizia que estava sofrendo muito com falta de ar, mesmo usando um cateter de oxigênio, e você pensava nas pessoas, na mesma situação que você, que não conseguiam ter acesso a um oxigênio. Lembro de você emocionado e indignado sem conseguir entender como alguém podia debochar de quem estava naquela condição com COVID e sentindo falta de ar. Lembro de você me dizendo que a primeira coisa que você faria quando saísse da UTI, seria ir para os jornais falar para as pessoas se cuidarem muito porque COVID não era uma gripezinha. E você falava isso e suas lágrimas rolavam de medo, revolta e indignação".

Por fim, ela fez uma crítica. "Eu fico pensando o que faz um ser humano rir, debochar, ridicularizar a dor e o sofrimento de outro ser humano. Nunca vou conseguir entender. E também nunca vou conseguir entender esse tipo de pessoa ser o representante de uma nação. Eu estou indo agora votar. Vou votar pensando em vc. Vou votar pensando nos seus filhos, nos meus filhos e na esperança de que o Brasil volte a ser um país conhecido pelo seu povo alegre, solidário e amoroso. Te amo pra sempre", escreveu.