Paulo André se declara ao comemorar aniversário do filho: "Carinha mais incrível"

O ex-BBB Paulo André encantou os seguidores ao comemorar o aniversário de 2 anos do filho, Peazinho

O atleta e ex-BBB Paulo Andréencantou os seguidores das redes sociais ao postar um novo clique do filho, Paulo André Camilo Junior, mais conhecido como Peazinho. O menino é fruto de seu relacionamento com Thays Andreata.

Nesta quinta-feira, 31, o pequeno completou dois anos de vida, e o papai coruja fez questão de comemorar a data nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ele publicou uma foto do Peazinho com um look todo estiloso: camiseta e tênis branco, calça preta e uma jaqueta, e prestou uma bela homenagem.

"Dia de celebrar a vida da pessoa que eu mais amo nesse planeta. Parabéns, Little P, ele é o carinha mais incrível que eu já pude conhecer!! Obrigado por tanto meu filho, eu te amo muito", disse o ex-participante do BBB 22 no começo do texto.

Em seguida, Paulo André agradeceu as mensagens de felicitações dos fãs para o filho. "E obrigado também a todos pelas mensagens de carinho pra ele nessa data especial. 2 aninhos!!! Vai com calma tempo", finalizou.

Vale lembrar que após o reality da TV Globo, PA voltou a competir. No último sábado, 26, o Brasil foi desclassificado no revezamento 4x100m do Mundial de Budapeste. A prova não contou com a participação do ex-BBB, que foi substituído de última hora pelo técnico Victor Fernandes, e protestou nas redes sociais antes da competição. "O técnico optou por uma mudança. Escalou o time de uma forma diferente Lembrando que o técnico do revezamento não é o meu treinador, Carlos Camilo. É uma coisa que eu queria frisar. Estou saudável, não lesionei, não tive nenhum incômodo. Estou falando antes da prova para que não haja nenhuma mudança na minha fala", garantiu ele na ocasião.

Paulo André desabafa após conquistar hexacampeonato no atletismo

Em julho, Paulo André conquistou os 100m rasos do Troféu Brasil de Atletismo, em Cuiabá, Mato Grosso. Para vencer a prova, ele marcou o tempo de 10s15, e foi considerado "o homem mais rápido do Brasil". Após a conquista, ele usou as redes sociais para fazer um desabafo.

"Da pausa ao pódio! Muitos duvidaram de mim, mas depois de um tempo afastado das pistas, retornei e superei cada obstáculo para voltar em alto nível. Essa vitória é um testemunho de que nada é impossível e do poder da persistência e da confiança. Agradeço a todos que me incentivaram e nunca deixaram de acreditar em mim durante essa jornada desafiadora! Que toda honra e toda glória seja dada a Deus, sempre", escreveu ele.