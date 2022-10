Orlando Morais celebra aniversário do caçula com Gloria Pires: ''Razão da minha vida''

Filho mais novo da atriz Gloria Pires e do cantor Orlando Morais recebe homenagens da família ao completar 18 anos

Dia de festa na casa da família Pires Morais! Isso porque nesta terça-feira, 04, o caçula da casa está completando mais um ano de vida!

Bento, herdeiro da atriz Gloria Pires (59) e do cantor Orlando Morais (60) está fazendo 18 anos e recebeu declarações nas redes sociais. Em seu feed, Orlando publicou um clique do filho e declarou todo sue amor, destacando a personalidade dele.

"Bento, meu filho amado. Como eu te amo, como eu sou seu fã. Seu silêncio, sua humildade, seu cuidado com tudo que te cerca. Adoro o nosso abraço eterno, nossos papos, nosso entendimento. Eu não sei viver sem você, te amo demais. Às vezes te encho o saco gritando: 'Bento, vem jantar comigooo', e você reponde: 'tô indoooooo, paiiiii'. Hoje você faz 18 anos, eu agradeço a Deus e te abençoo… Você é a razão da minha vida. Te amo…@bpiresdem", escreveu o pai coruja.

Ana Morais também parabenizou o irmão: "Dia do meu irmão. Meu amor. Sou tão feliz em ser sua irmã mais velha. Você me ensinou muito. Me ensinou sobre cuidado, carinho e amor acima de tudo. Que a nossa relação continue sendo assim de muito amor e respeito sempre. Tenho cada vez mais orgulho desse homem que você se tornou. Um cara do bem, respeitoso, amoroso, carinhoso... que esse mundo só retribua tudo isso pra você. Vou sempre estar aqui pra você. Te ajudando e aplaudindo as suas conquistas (e quando precisar te dando umas bronquinhas pra não sair da rotina rs). Te amo tanto que às vezes acho que não é possível amar mais que isso. Parabéns, @bpiresdem."

Vale lembrar que Gloria e Orlando são casados desde 1987, e além de Bento e Ana, também são pais de Antonia Morais, de 30 anos. A atriz ainda tem Cleo (40) da relação com Fábio Jr. (68).

Bento recebe homenagens em seu aniversário:

Cleo é homenageada pela família em seu aniversário

No domingo, 02, a cantora e atriz Cleo completou 40 anos de vida e recebeu homenagens especiais da mãe, Gloria Pires, do padrasto Orlando Morais, e do marido Leandro D'Lucca. A atriz compartilhou um clique antigo encantador em que a herdeira do relacionamento com o cantor Fábio Jr aparece ainda criança. Na imagem, as duas estão dando um selinho. "@cleo Meu bbzinho, mulher gigante - hoje é seu dia! Gratidão por ter me escolhido para ser sua mãe. Gratidão por ter sido apoio fundamental para a minha caminhada. Gratidão por compartilhar seu amor comigo e sempre me ensinar. Te amo, filha. Toda a felicidade em sua vida, amor!", desejou Gloria.

