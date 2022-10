Cleo é homenageada pela família em seu aniversário: ''Mulher gigante''

Cantora e atriz Cleo completa 40 anos e recebe declaração de Gloria Pires, do padrasto Orlando Morais, e do marido, Leandro D'Lucca

Dia de festa na casa da família Pires! Isso porque, neste domingo, 02, a cantora e atriz Cleo está fazendo aniversário!

Completando mais um ano de vida, a artista recebeu homenagens especiais da mãe, Gloria Pires (59), e do padrasto Orlando Morais (60). Ao celebrar a chegada dos 40 anos de Cleo, a veterana compartilhou um clique antigo encantador em que a herdeira do relacionamento com o cantor Fábio Jr (68) aparece ainda criança. Na imagem, as duas estão dando um selinho.

"@cleo Meu bbzinho, mulher gigante - hoje é seu dia! Gratidão por ter me escolhido para ser sua mãe. Gratidão por ter sido apoio fundamental para a minha caminhada. Gratidão por compartilhar seu amor comigo e sempre me ensinar. Te amo, filha. Toda a felicidade em sua vida, amor!", desejou Gloria Pires.

"Ah minha tudo. Como eu te amo mais que o infinito…", agradeceu a aniversariante, que também foi homenageada por Orlando, que considera também como pai.

"Filhinha amada do meu coração. Minha doce fera, a gargalhada mais real que conheço. Tenho orgulho de estarmos juntos nessa vida, nossas lutas, nossos papos, seu olhar interplanetário capaz de fazer com que a terra seja o planeta mais charmoso das galáxias. Passamos por poucas e boas, nos divertimos. Sua força me fez entender o mundo. Você é uma das pessoas mais verdadeiras que conheço. Sua luta é minha também. Parabéns, filhinha. Juntos pra sempre!!!! Felicidades!!!!", disse o cantor.

O maridão de Cleo, Leandro D'Lucca (40), também não deixou de parabenizar a mulher: "Parabéns para a melhor pessoa do mundo! A mais legal, verdadeira, inteligente, diva maravilhosa, sagas... eu poderia escrever mil coisa sobre você, minha perfeita! Te desejo muita saúde, amor e sucesso para as coisas que você busca realizar em sua vida! Tamo junto sempre, você tá ligada! Axé minha parça! TE AMO!".

"Meu rei, meu bestie, meu tesão, meu amor, meu parça, meu muso. Te amo demais.", declarou Cleo nos comentários. Vale lembrar que os dois se casaram

Confira as homenagens de Gloria Pires e Orlando Morais para Cleo:

Cleo ironiza críticas sobre envelhecer com tatuagens

Recentemente, Cleo usou as redes sociais para ironizar algumas críticas que já ouviu por ter muitas tatuagens em seu corpo. Em post, a atriz aparece saindo da sua casa e caminhando pela varanda em direção a câmera. Logo depois, ela responde à pergunta que aparece na legenda da gravação: "Nossa, e quando você envelhecer com essas tatuagens?". Assim que a frase desaparece, Cleo responde ao questionamento: "Melhor ser uma velha tatuada do que uma velha amargurada", dispara a artista, que ainda escreveu na legenda: "Gostosa & tatuada."

