No Dia do Amigo, Larissa Manoela mostra momentos especiais ao lado das pessoas que ama

Larissa Manoela se declara ao publicar registros feitos com câmera analógica para celebrar o Dia do Amigo, que acontece no dia 20 de julho

Nesta quarta-feira, 20 de julho, é celebrado o Dia do Amigo! Então, Larissa Manoela (21), que não costuma esconder o quanto ama as pessoas que estão perto dela, decidiu aproveitar a data especial para prestar uma homenagem.

A atriz usou seu Instagram para publicar uma sequência de dez imagens -feitas em sua câmera analógica- de momentos especiais vividos com diversos grupos de pessoas com as quais convive.

O primeiro clique é só dela super sorridente curtindo uma noitada. O segundo, nos bastidores de Além da Ilusão com Rafa Vitti (26), Danilo Mesquita (30), Bárbara Paz (47) e Johnny Massaro (30). No terceiro, a ruiva apareceu com seu namorado, André Luiz Frambach (25), Eike Duarte (25), Natália Vivacqua e a pequena Filipa Vivacqua (1).

A quarta foto da coletânea também foi feita nos bastidores da novela na qual Lari está atuando e mostra ela com Danilo mais uma vez. Na quinta, ela está com as amigas Renata Lima, Amanda Orestes, Brenda Porto e Nina Nunes. Na sexta, com Caroline Dallarosa (24), também do elenco da trama das 18h.

No sétimo registro, a também cantora apareceu ao lado de Carol Romano (23) e Thayla Luz (24). No oitavo, ganhando um beijinho na bochecha de Jesuíta Barbosa (31). No nono, com Bárbara Maia (22), Bianca Palheiras e Luisa Macedo. E, no último, abraçando André Lamoglia (24).

“Analógicas reveladas, um tanto de registros com amigos e um dia propício pra elas serem postadas. Feliz dia, todos os dias”, desejou a modelo na legenda do post. Além de acrescentar as hashtags ‘BFF Day’ e ‘TBT’.

Não demorou para que o novo affair de Larissa deixasse um comentário no post. “Amo como você valoriza e faz questão das pessoas que te fazem bem! Te amo”, se derreteu o ator.

Confira os registros que Larissa Manoela usou para celebrar o Dia do Amigo:

