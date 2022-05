Larissa Manoela surge vestida de noiva para cena de Além da Ilusão

Em cena da novela Além da Ilusão, Isadora (Larissa Manoela) vai até o altar com Davi/Rafael (Rafael Vitti). Saiba mais detalhes da cena!

A atriz Larissa Manoela apareceu deslumbrante nas primeiras fotos da cena do casamento da personagem Isadora com Davi/Rafael (Rafael Vitti) na novela Além da Ilusão, da Globo. Para a cena, ela usou um lindo vestido branco com detalhes em renda e buquê romântico. Os personagens decidem se casar após o flagra do pai dela, Matias (Antonio Calloni), que pegou os dois juntos na cama. Porém, a cerimônia de casamento não acabará nada bem.

Nas cenas, Isadora e Rafael conseguem a autorização para se casar após a revelação de que passaram uma noite juntos. Eles ficam muito felizes com a união, mas Joaquim (Danilo Mesquita) fará de tudo para impedir o casamento e usará Iolanda (Duda Brack) para isso.

No dia da cerimônia, antes que os noivos possam falar o tão desejado 'sim', Iolanda invade a igreja. Ela revela para todos que dormiu com Rafael e Isadora fica uma fera com a revelação. A mocinha abandona a cerimônia e Violeta (Malu Galli) anuncia que o casamento não vai acontecer.

Fotos de Larissa Manoela com vestido de noiva para cena de Além da Ilusão: