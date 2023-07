Mariana Rios comemora aniversário com festa intimista ao lado das amigas: "Só amor"

A atriz e apresentadora Mariana Rios completou 38 anos nesta terça-feira, 4, e comemorou a data ao lado das amigas

Dia especial para Mariana Rios! Nesta terça-feira, 4, a atriz, apresentadora e cantora está completando mais um ano de vida e comemorou a chegada de seus 38 anos com uma festa intimista ao lado de algumas amigas.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou algumas fotos mostrando os detalhes da comemoração, que contou com um almoço chique e também um bolo decorado com frutas. Além disso, a aniversariante e suas convidadas surgiram usando looks elegantes e clean.

"'Mariana conta um, Mariana conta dois… é um é dois é três é Ana… viva a Mariana'. Só felicidade e amor! Obrigada a todos vocês que enviaram mensagens de carinho! Obrigada Deus por mais um ano", escreveu Mariana na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de felicitações para a famosa. "Feliz dia Mari!! Que seja lindo seu novo ciclo!", disse a atriz Day Mesquita. "Parabéns Mari!!! Um ciclo cheio de amor, saúde e paz!!", desejou Amanda Richter. "Parabéns, Mari! Você merece todo o sucesso do mundo", comentou uma fã.

Mariana releva surdez parcial por conta de doença autoimune

Recentemente, a atriz e apresentadora Mariana Rios fez uma revelação e tanto! A cantora aproveitou sua participação no Vênus Podcast para falar sobre sua surdez parcial. A famosa revelou no ano passado que tem somente 30% de sua audição do ouvido esquerdo, por conta da Síndrome de Ménière, provocada pelo aumento da pressão no ouvido.

"Perdi 30% da audição do ouvido esquerdo por conta disso. Então, há alguns anos eu tomo a mesma medicação todos os dias. Eu adquiri essa doença autoimune por conta do estresse. Meu ouvido esquerdo apita 24 horas por dia. Não tem o que fazer, não tem cura, e eu tenho sempre que monitorar para não piorar e me policiar para não ter picos de estresse, senão eu posso perder mais ainda a audição", explicou.