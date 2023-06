Mariana Rios fala sobre surdez parcial por conta de doença autoimune

Atriz e apresentadora Mariana Rios detalha convivência com surdez parcial devido a doença

Nesta segunda-feira, 19, a atriz e apresentadora Mariana Rios fez uma revelação e tanto! A cantora aproveitou sua participação no Vênus Podcast para falar sobre sua surdez parcial. A famosa revelou no ano passado que tem somente 30% de sua audição do ouvido esquerdo, por conta da Síndrome de Ménière, provocada pelo aumento da pressão no ouvido.

“Perdi 30% da audição do ouvido esquerdo por conta disso. Então, há alguns anos eu tomo a mesma medicação todos os dias. Eu adquiri essa doença autoimune por conta do estresse”, começou a cantora, durante sua participação no podcast.

“Meu ouvido esquerdo apita 24 horas por dia. Não tem o que fazer, não tem cura, e eu tenho sempre que monitorar para não piorar e me policiar para não ter picos de estresse, senão eu posso perder mais ainda a audição”, completou Mariana.

Mariana Rios reflete sobre aceitação

Recentemente, a atriz e apresentadora Mariana Rios usou suas redes sociais para desabafar sobre aceitação, relembrando e comemorando a marca de 20 anos desde que saiu de sua cidade, Araxá, em Minas Gerais, para ir para o Rio de Janeiro, com apenas 17 anos de idade, para realizar seus sonhos.

"Há 20 anos eu chegava na cidade do Rio de Janeiro carregando uma sacola com algumas roupas, 4 pares de sapato e um coração cheio de sonhos. Há 20 anos decidi estar distante fisicamente daqueles que eu mais amava pra viver o protagonismo da minha vida", começou a cantora.

"Olhando pra trás eu vejo a menina de 17 anos que acreditava em tudo e em todos. Até mesmo no impossível. Essa mesma menina nunca compreendeu, e nem muito menos deu atenção à palavra “desistir”. [...] Como eu mudei em 20 anos! Também lutei por isso... Hoje começo mais um dos tantos desafios na minha carreira. Que felicidade ter essa oportunidade! Que eu possa levar alegria a todos! Que eu consiga fazer a diferença por um minuto que seja na vida de alguém positivamente. E que eu nunca perca essa mania de sonhar! Ontem, hoje e sempre!", finalizou a apresentadora.

