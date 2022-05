Mari Palma relembra momento especial com seu pai: ''Como eu tinha orgulho de ser sua filha''

Saudade! Mari Palma emociona as redes ao relembrar rotina que tinha com seu pai falecido

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 12h40

Quintas-feiras já são dias recheados de nostalgia por causa do TBT. E, para Mari Palma (33) a saudade é ainda maior.

Isso porque, neste dia da semana, ela costumava sair com seu pai, Luiz Palma (1951-2021).

Na última quinta-feira, 12, a jornalista usou seu Instagram para relembrar um desses passeios e se declarou para o progenitor.

Para ilustrar o post, ela compartilhou uma selfie hilária e super descontraída na qual os dois apareceram fazendo caretas.

“Hoje é quinta-feira, o dia do nosso rolê no bar pra ouvir Beatles. Foi assim por mais de 15 anos. Era de lei. Mesmo cansada, sabendo que eu ia trabalhar cedo no dia seguinte, eu fazia de tudo pra não perder aquele momento nosso. Ele me ligava logo cedo perguntando: ‘que horas você vem me buscar?’, e a gente ia. Às vezes só eu e ele, às vezes com uma galera”, começou na legenda.

“Ele chegava e ia direto pra mesa reservada com o nome dele: Luiz Palma. E ali a gente ficava a noite toda, na frente do palco: eu dançando e pulando e ele batucando todas as músicas na mesa. Ali a gente também chorava, se abraçava, fazia bagunça e dava muita risada”, contou em seguida.

“Essa foto é de um desses momentos porque hoje me deu muita saudade. Eu só queria poder te buscar em casa pra gente sair, pai. Jogar conversa fora com você no banco do passageiro como a gente fazia, sabe? Você ouvindo minhas histórias, dando risada, sempre com a melhor energia do mundo”, prosseguiu a noiva de Phelipe Siani (37).

“Como eu tinha orgulho de ser sua filha. De sentir vontade de olhar pro lado e gritar pra todo mundo: ‘esse é meu pai e ele é f*da!’. Hoje eu ainda faço isso e espero que você escute aí de cima. Porque eu nunca vou parar de gritar pro mundo a sorte que eu tenho de ser a continuação do que você começou nesse plano. Eu, com certeza, aprendi com o melhor”, garantiu ao final.

Confira a foto de Mari Palma com seu pai: