Mari Palma se despede das férias ao lado de Phelipe Siani: ''Tudo que a gente estava precisando''

A jornalista Mari Palma falou sobre a viagem que fez ao lado do noivo, Phelipe Siani, e fez um agradecimento ao amado

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 20h30

As férias de Mari Palma(32) e Phelipe Siani (37) chegou ao fim!

Nesta segunda-feira, 7, a jornalista da CNN Brasil compartilhou uma nova foto da sua viagem para a Espanha ao lado do noivo, e agradeceu pelos dias de descanso que eles aproveitaram juntos.

"Foram 10 dias longe de tudo, só nós dois, como há muito tempo não acontecia. E foi tudo que a gente ~sabia~ que tava precisando. Dias sem horário, sem roteiro, sem compromisso. Dias de amor, amizade e a melhor parceria que existe", afirmou ela no começo da publicação.

Em seguida, a apresentadora fez um agradecimento especial ao noivo. "Obrigada por cuidar tão bem de mim e da gente. Obrigada por fazer de tudo pra me ver feliz - até subir no ponto mais alto da cidade só pra visitar um lugar relacionado a Friends. Obrigada por não soltar da minha mão em nenhum momento", disse ela.

Para finalizar, Mari avisou aos fãs que estava voltando ao Brasil para ficar pertinho da cachorrinha de estimação e também para voltar ao trabalho. "Hora de voltar pra nossa vidinha, pra Chica e pra nossa correria fazendo o que a gente ama fazer. Tamo chegando, Brasil!", completou.

Recentemente, a jornalista dividiu com os fãs uma visita especial a Basílica da Sagrada Família. Ao compartilhar o registro no Instagram, ela fez uma bela declaração para Siani. "Descobrir o mundo com quem a gente ama é bom demais", escreveu na legenda.

Confira a publicação da jornalista sobre o fim das férias: