Marcella Fogaça faz homenagem para o primeiro aniversário das filhas: ''Gratidão infinita''

Após batizado, Marcella Fogaça comemora o primeiro ano de vida das filhas gêmeas, Sophia e Pietra

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 12h53

Nesta segunda-feira, 21, as filhas de Marcella Fogaça e Joaquim Lopes (41) estão completando o primeiro aninho de vida.

E após um lindo batizado, os papais corujas resolveram se declarar através das redes sociais para celebrar a data mais do que especial.

A cantora dividiu um clique encantador do batizados das gêmeas e já preparou o coração dos fãs sobre a publicação oficial do aniversário.

"20.03.22! Tenho tanta coisa pra dizer, mas deixo pra amanhã, pq o dia foi perfeito e ainda não terminou, tô com Sophia no meu colo, lutando com o soninho. Um ano dos seres mais abençoados, que me escolheram como sua MÃE. Amanhã textão e muitas fotos, hoje apenas gratidão infinita a Deus. VIVA SOPHIA E PIETRA! VIVA vcs!!!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores da família lotaram os comentários com homenagens para as pequenas. "Viva viva viva!!!! Amor e saúde pra família toda. Já já vamos juntar a gemaiada!! Kkk", brincou Fabiula Nascimento; "Feliz aniversário lindasss", "Meo Deus 1 ano, que maravilha!!!", dispararam os internautas.

CONFIRA A FOTO DO BATIZADO DE SOPHIA E PIETRA