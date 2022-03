Marcella Fogaça monta banda com as filhas e encanta a web: ''Tal mãe, tal filhas''

A cantora Marcella Fogaça encantou ao compartilhar um vídeo das filhas tocando teclado

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 15h03

Marcella Fogaça derreteu o coração dos seus seguidores ao dividir um vídeo encantador das filhas, Sophia e Pietra (11 meses).

Questionada sobre pelos fãs, a cantora revelou porque não grava mais vídeos cantando e tocando, e arrancou elogios ao mostrar a sua nova banda.

Nas imagens, as herdeiras aparecem tocando teclado enquanto aproveitam o colo da mãe.

"'- Marcella, pq vc não grava mais música pra gente?'. Segue no video o delicioso 'porquê'", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que as pequenas são fruto do relacionamento de Marcella Fogaça com o ator Joaquim Lopes (41). E recentemente, o casal curtiu uma viagem para a Praia do Espelho, que fica na Bahia e que, inclusive, foi onde Sophia e Pietra foram geradas.

CONFIRA O VÍDEO DA BANDA DE MARCELLA FOGAÇA