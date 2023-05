Mãe de duas meninas, Adriana Bombom revela momento especial com Xuxa: 'Filmou meu parto'

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriana Bombom também falou sobre autoestima feminina e amizade com Xuxa

Atriz, ex-paquita e mãe de duas meninas, Adriana Bombom (49) segue fazendo sucesso nas redes sociais, registrando os cuidados com o corpo e a rotina ao lado da família. Em conversa com a CARAS Brasil, a influenciadora digital refletiu sobre a autoestima feminina, em especial com as mães, e ainda relembrou a participação de Xuxa Meneghel (60) em um importante momento de sua maternidade.

"Minha filha mais velha, a Olívia tem esse nome em homenagem à avó da Xuxa. Quando a Olívia nasceu, ela estava lá, filmou meu parto e foi muito gentil comigo", relembra a artista, falando sobre sua primogênita, Olívia Nobre (21). "Infelizmente, na mesma época, ela havia perdido a sua avó amada... Então eu pensei comigo: Foi-se uma Olívia, mas vai chegar outra."

Além de Olívia, a atriz também é mãe de Talita Nobre (19). As duas meninas são fruto do casamento com o cantor e compositor Dudu Nobre (49), com quem Adriana foi casada entre os anos de 2001 e 2009. Hoje, casada com Adrien Cunha, a influenciadora digital também reflete sobre a cobrança que a a sociedade cria com as mulheres.

"As mulheres tem muitas responsabilidades, como mães, como esposas e como profissionais. Precisamos estar saudáveis e com a autoestima bem equilibrada para poder exercer bem todos esses papéis", começa ela. "Olhando de forma positiva, acho que essa cobrança é até um incentivo para que a gente se cuide e se ame mais."

Bastante ativa nas redes sociais, a atriz costuma mostrar registros de seus treinos na academia e também de procedimentos estéticos que realiza. Para ela, o mais importante é se sentir saudável e estar feliz consigo mesma e com o seu corpo. Adriana ainda ressalta que reage bem aos elogios que recebe em seu perfil no Instagram.

A ex-paquita irá completar 50 anos no próximo mês de janeiro, porém garante que não se importa com a idade. "São apenas números. Penso que em relação ao físico e à aparência, a idade é simplesmente um registro da data de nascimento, pois o que conta mesmo é como a pessoa cuida do corpo e da atitude que tem em relação à vida."

Para o futuro, a artista ainda revela que pretende dar sequência ao seu trabalho com o quadro Bombom invade sua festa. O programa havia sido paralisado durante a pandemia de Covid-19, mas, segundo Adriana, voltou com muito trabalho e conteúdo para os fãs, como entrevistas exclusivas com convidados de eventos particulares.

ADRIANA BOMBOM COMENTA SITUAÇÃO DELICADA ENVOLVENDO A FILHA

Em meados de janeiro deste ano, a filha mais velha da influenciadora digital afirmou ter sido vítima de abuso sexual após uma festa no Rio de Janeiro. Na época, Adriana Bombom pediu que os fãs e seguidores respeitassem a privacidade da família e agradeceu todas as mensagens de carinho que vinha recebendo.

Agora, a ex-paquita do programa Planeta Xuxa, afirma que sua filha está saudável e segue tocando projetos na vida pessoal. "Recebemos um apoio enorme de muitos fãs e amigos... e isso faz com que a gente tenha mais energia e segurança para seguir adiante e pensar que foi um episódio ruim. Olívia está viva, saudável e tocando seus projetos de vida e os seus relacionamentos de uma forma feliz."