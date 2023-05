Adriana Bombom impressiona com corpo impecável após novo procedimento estético; veja

Realizado por Adriana Bombom, procedimento não invasivo é tendência segundo especialista conta à CARAS Brasil

A atriz e influenciadora digital Adriana Bombom (49) chamou atenção ao exibir o bronzeado perfeito, após realizar uma massagem drenomodeladora bronzeadora, um procedimento não invasivo. Ela afirma ser adepta aos procedimentos estéticos, mas afirma que sempre preza por fazer mudanças sutis, que "contribuem para a melhoria dos cuidados que tenho com a saúde".

Em conversa com a CARAS Brasil, a empresária Lígia Reis, liderança da Rio Arte Dermatologia e Estética, clínica em que Adriana Bombom realiza seus procedimentos , afirma que a massagem feita na influenciadora digital é bastante indicada para deixar a pele com um bronzeado mais natural. "Usamos produto hipoalergênico, orgânico com mais de 15 vitaminas, que deixa a pele hidratada."

Reis afirma que o tratamento não é contraindicado para nenhum tipo de pele, atendendo desde as mais secas até as oleosas. Os benefícios vão além da hidratação e bronzeamento natural, trazendo uma melhora do contorno corporal para o paciente. A técnica também é segura, por não oferecer risco de fotoenvelhecimento ou de câncer de pele.

"É indicado vir com a pele limpa, sem nenhum produto no corpo, roupas leves que não fiquem apertadas e não estar vermelha de sol ou descascando. Após a sessão, é indicado ficar com o biquíni e não tomar banho por pelo menos 8 horas, além de não esfoliar o corpo e hidratar a pele diariamente", acrescenta a profissional sobre o procedimento.

Por fim, Reis ainda afirma que a massagem pode ser uma grande tendência para quem quiser bronzear o corpo, não apenas no verão de 2024, mas para o ano inteiro. "É uma excelente opção para quem quer se manter bronzeada o ano inteiro e não causa nenhum dano a saúde e a pele", completa a profissional.

CONFIRA FOTOS DE ADRIANA BOMBOM RECEBENDO A MASSAGEM DRENOMODELADORA BRONZEADORA: