Luciano Huck faz rara aparição ao lado da mãe nas compras de Natal

Luciano Huck deixa as últimas compras para a véspera de Natal e vai ao shopping com sua mãe, Marta

Gente como a gente! O apresentador Luciano Huck (51) mostrou que também deixa as últimas compras de Natal para a última hora. Neste sábado, véspera de Natal, ele foi fotografado ao circular pelas lojas de um shopping no Rio de Janeiro ao lado de sua mãe, Marta.

Ela faz raras aparições em público com o filho e os dois esbanjaram simpatia enquanto caminhavam pelo shopping para comprar os últimos presentes. Para a ocasião, os dois apostaram em looks verdes e sandálias combinando.

Mais cedo, Luciano Huck explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar a sua tradicional foto em família. Ele, a esposa, Angélica (49), e os três filhos, Joaquim (17), Benício (15) e Eva (10), posaram juntos e sorridentes na frente da árvore de Natal da família. "Feliz Natal!!! Que seja uma noite de paz & amor para celebrar e reunir a família. Que possamos aproveitar este natal para voltar a fortalecer o que nos une, respeitando nossas diferenças. Com todo nosso carinho. Familia Ksyvickis Huck", disse ele.

Luciano Huck reúne time de famosos no Melhores do Ano

No dia 25 de dezembro, o público poderá conferir mais uma edição do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck. A premiação da TV Globo destaca os nomes que se destacaram nas artes, na música e no jornalismo.

“Só posso agradecer. Prometo uma noite muito especial e inspiradora para as famílias brasileiras”, disse Huck. Repetindo a dose da última edição, o humorista Paulo Vieira (30) conversou com os indicados e divertiu a todos com seus comentários únicos. Veja aqui as fotos dos artistas na gravação.