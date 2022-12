Melhores do Ano: Luciano Huck celebra os destaques de 2022

No Domingão, o apresentador Luciano Huck premia talentos da arte, música e jornalismo

Arte, emoção, humor e reencontros marcaram a gravação do Melhores do Ano 2022, do Domingão com Huck. A premiação, comandada pelo apresentador Luciano Huck (51), reuniu em sua noite de gala, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, atores e jornalistas da emissora, cantores e pessoas inspiradoras que fizeram diferença em suas comunidades. “Só posso agradecer. Prometo uma noite muito especial e inspiradora para as famílias brasileiras”, disse Huck. Repetindo a dose da última edição, o humorista Paulo Vieira (30) conversou com os indicados e divertiu a todos com seus comentários únicos.

O remake da trama Pantanal foi o maior indicado e o elenco, quase que em peso, marcou presença no evento. Um dos maiores destaques do ano nas novelas, a atriz Isabel Teixeira (49) aproveitou para matar a saudade dos amigos. “É fechar um ciclo celebrando, com felicidade, com todo mundo. Terminamos de gravar em outubro, e rever todos é muito bonito”, disse ela, que foi indicada na categoria Atriz de Novela. “Por ser uma votação popular é lindo! Tem gente entrando no meu direct e fazendo mutirões, é algo inédito para mim. Tenho fã-clubes que se reuniam, me mandavam fotos... Já me sinto premiada por tudo isso e com a resposta do público, que foi maravilhosa”, contou ela.

Nomeado na categoria Ator Coadjuvante ao lado de Juliano Cazarré (42) e Osmar Prado (75), Silvero Pereira (40) diz que ficou surpreso. “Confesso que não esperava essa indicação diante de tantas pessoas incríveis nessa novela. A minha personagem entrou bem depois, então foi difícil para construir e chegar ao ponto que a gente queria com ele”, assumiu. Concorrendo com amigos que tanto admira, Osmar contou como lida com uma premiação como essa. “Fico muito nervoso, e por isso trouxe minha filha Luana comigo”, disse, aos risos.

Além das novelas, as séries da emissora também têm suas categorias. Indicada por seu desempenho em Rensga Hits, Alice Wegmann (27) se sentiu honrada pelo reconhecimento. “Estar indicada ao lado da Marjorie Estiano, que foi uma das responsáveis por me fazer virar atriz, e da Luisa Arraes também, que é uma profissional muito versátil, é um sonho”, comemorou.

Figurinha carimbada na premiação, William Bonner (59) disputou com os amigos Renata Lo Prete (58) e Cesar Tralli (51) o troféu da categoria Jornalismo. “Nunca crio expectativas para premiações. Penso que os três indicados já estão sendo homenageados em nome de outros tantos, e isso é uma festa”, afirmou o âncora do Jornal Nacional, que destacou a importância da sua profissão em 2022. “É o fim de um ano de cobertura eleitoral, e é importante reconhecer o quanto que a gente trabalhou e o quão relevante é o trabalho que a gente fez”, observou ele.

Disputando o troféu Música do Ano, os cantores João Gomes (20), Ludmilla (27) e Gloria Groove (27) cantaram seus sucessos no palco da premiação. Um tributo à cantora Rita Lee (74), com apresentações dos cantores Pitty (45) e Jão (28) e do filho da artista, Beto Lee (45), marcou a noite. E para encerrar a edição com chave de ouro, o cantor Milton Nascimento (80) — que se despediu dos palcos em novembro — fez uma apresentação-surpresa. Ao lado da cantora Simone (72), ele emocionou os convidados cantando Maria, Maria. Um presentão para o público também!

Confira as fotos da gravação do Melhores do Ano:

FOTOS: GLOBO/SÉRGIO ZALIS/FÁBIO ROCHA/MANOELLA MELLO