Luciana Gimenez faz forte reflexão de sua vida: 'Eu venci'

Em seu aniversário de 54 nos, Luciana Gimenez faz forte reflexão ao tentar resumir sua vida citando momentos marcantes

A apresentadora Luciana Gimenez está fazendo aniversário nesta sexta-feira, 03, e resolveu fazer um resumo impactante de seus 54 anos vividos. Em uma forte reflexão, a famosa falou sobre como o tempo passou rápido.

A artista então relembrou o nascimento de seus filhos, Lucas Jagger e Lorenzo Gabriel, a criação deles, os perrengues da maternidade e outras coisas que passou, considerando inclusive uma vencedora pelas suas conquistas.

"Um dia você acorda e já é 2023 e você olha todo caminho que trilhou. Entende que a vida é feita de obstáculos e cabe a você decidir se vai deixá-los te parar ou se vai seguir em frente aconteça o que acontecer. Um dia você tem crianças, fraldas, acha que vai a loucura com choro, gripes e autocobranças sobre a criação dos filhos, no outro, você olha para o lado e tem homens que te causam orgulho e fazem você respirar aliviada pensando que está cumprindo bem seu trabalho para criá-los", começou escrevendo.

"Você dorme para descansar apenas um pouco, quando acorda já é verão, Natal, e num piscar de olhos é carnaval, as férias passam... chega a primavera e assim a vida vai passando rapidamente por seus olhos, intensa e cheia de oportunidades que você quer aproveitar uma a uma. Hoje é meu aniversário e só posso agradecer por ter chegado até aqui", comentou.

"Não foi fácil, apesar do que todos falam, mas eu cheguei, e hoje posso dizer com o coração cheio de alegria: eu venci! Até aqui, eu fui à luta e conquistei minhas metas. O amanhã? A gente resolve amanhã porque hoje, é dia de comemorar o agora. Abraçar e beijar todos aqueles que me amam e torcem por mim todo dia. Que eu nunca perca essa imensa vontade que tenho de me reinventar todos os dias porque é ela que me move e me mantém viva. Obrigada vida, você não tem ideia o quão bom é poder te viver", celebrou a musa ao publicar o ensaio especial.

Luciana Gimenez mostra sua cobertura de R$ 40 milhões

Luciana Gimenez abriu o apartamento para o canal PodDelas, podcast de Tata Estaniecki e Boo Unzueta. Quem visitou a casa da contratada da RedeTV! foi o influenciador Lucas Rangel.

"Eu moro aqui tem três, quatro anos, desde que começou a pandemia. É uma maravilha. Quando cheguei não tinha nada. Tinha piso, parede e armário embutido", disse ela que sofreu com as entregas durante o momento mais pesado da pandemia.

Gimenez mostrou detalhes de casa cômodo. Chamou a atenção a sala de estar com móveis de madeira maciça e a disposição de obras de arte pelas paredes e decorando os ambientes. Ela também mostrou a sala de jogos, o closet, a cozinha e os banheiros.

Embora tenha uma cozinha luxuosa, a artista disse que não cozinha nada. Ela também contou que não é permitido colocar nenhum item de decoração ou uso sobre as bancadas. "Esses dias eu tentei colocar um ovo no micro-ondas... explodi", disse ela. Abaixo você confere fotos e vídeos do espaço:

