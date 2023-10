Luciana Gimenez curte viagem pela Turquia ao lado do filho caçula

Nas redes sociais, a apresentadora Luciana Gimenez mostrou as fotos de sua viagem com o filho, Lorenzo

Luciana Gimenez está viajando ao lado do filho caçula, Lorenzo, de 12 anos, fruto de seu casamento com o apresentador Marcelo de Carvalho, de quem se separou em 2018. Os dois estão na Turquia, e aproveitaram para visitar a Capadócia.

Nas fotos postadas no feed do Instagram nesta sexta-feira, 13, a apresentadora da RedeTV! aparece fazendo poses perto de alguns balões. Ela também posou agarradinha com o herdeiro, enquanto apreciavam a bela paisagem.

Ao dividir as imagens, Gimenez fez uma reflexão. "A liberdade não está só em poder ir onde quiser, a liberdade está também dentro de você. Poder ser quem você quiser, mesmo que isso nem sempre agrade a todos. Devemos sempre lembrar que viver é liberdade, sobreviver é prisão. Então viva! Viva tão intensamente que você seja capaz de se preencher sozinha de liberdade!", escreveu a apresentadora na legenda.

Além de Lorenzo, Luciana também é mãe de Lucas Jagger, de 24. O rapaz é fruto do seu relacionamento com o cantor Mick Jagger, de 80 anos. Os dois viveram um romance no final da década de 1990. Desde 2018, o jovem mora em Nova York, nos Estados Unidos, onde estuda.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Marcelo de Carvalho pega buquê em casamento

O empresário e sócio-fundador da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, viajou para a Itália ao lado da namorada, a consultora de mercado de luxo e modelo, Chris Pitanguy. O casal marcou presença em um casamento e o ex-marido de Luciana Gimenez deu o que falar ao pegar o buquê na cerimônia.

Juntos há mais de dois anos, Marcelo e Chris compartilharam o momento divertido com os seguidores nas redes sociais do Mangia Bene - canal de gastronomia e lifestyle comandado por eles na internet. Os internautas logo pressionaram o empresário a pedir a amada em casamento. Veja!