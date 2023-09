Vai casar? Marcelo de Carvalho pega buquê em casamento: ''Agora é hora''

Ex-marido de Luciana Gimenez, Marcelo de Carvalho, pega buquê em casamento e é pressionado a selar união com atual namorada

O empresário e sócio-fundador da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, está na Itália, ao lado da namorada, a consultora de mercado de luxo e modelo, Chris Pitanguy. Nos últimos, o casal marcou presença em um casamento e o ex-marido de Luciana Gimenez deu o que falar ao pegar o buquê na cerimônia.

Juntos há mais de dois anos, Marcelo e Chris compartilharam o momento divertido com os seguidores nas redes sociais do Mangia Bene - canal de gastronomia e lifestyle comandado por eles na internet. Os internautas logo pressionaram o empresário a pedir a amada em casamento.

"Agora falta a Chris pedir em casamento”, brincaram os seguidores. “Felicidades para o casal mais maravilhoso das redes sociais. Vocês são únicos”, disse outro. “Casalzão! Merece um festão, hein?!” comentaram ainda no post. "Bom sinal, agora é a hora", torceram.

Vale lembrar que Marcelo de Carvalho já foi casado com a apresentadora Luciana Gimenez com quem tem um filho, Lorenzo. Ele também é pai de Manoela Fragali e dos gêmeos Marco e Marcela Fragali do casamento anterior. Chris Pitanguy também já foi casada e tem dois filhos desta união, que durou mais de 20 anos.

Luciana Gimenez faz homenagem a Marcelo de Carvalho

Luciana Gimenez surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma homenagem para celebrar o aniversário de 62 anos de seu ex-marido Marcelo de Carvalho.

“Hoje é seu dia! Gordoo! Você que é esse pai maravilhoso, animado, inteligente, trabalhador, focado, bravo, e nem vou falar o quanto você cozinha bem! Eu tenho muito orgulho em ter você na minha vida! Fomos casados por 12 anos e aprendi tanto com você! Por isso e tantas outras coisas boas, vamos celebrar seu dia! Aproveita com as pessoas que você ama. Lorenzo tem sorte de ter você como pai”, escreveu Luciana na legenda de uma série de fotos com o ex-marido e o filho.