Marcelo de Carvalho conta como culinária foi cupido de namoro: "Nossa intimidade"

Em entrevista à CARAS, Marcelo de Carvalho contou como gastronomia tem ajudado em relacionamento com Chris Pitanguy

Juntos a pouco mais de dois anos, Marcelo de Carvalho (61) e Chris Pitanguy (47) têm vivido um momento especial no relacionamento. Isso porque o casal encontrou uma paixão em comum que tem promovido memórias incríveis: a culinária.

Em entrevista à CARAS Brasil, o casal abriu um pouco a intimidade e falou sobre como a gastronomia os aproximou ainda mais. "Posso dizer que somos como um ótimo molho de pasta: os ingredientes combinaram perfeitamente e juntos ficou muito melhor", disse Marcelo, que é um dos sócios da Rede TV!.

"Hoje em dia, conhecer restaurantes, experimentar receitas novas, comprar ingredientes diferentes para fazer um prato novo se tornaram atividades que realizamos a dois. Temos muito em comum e sem dúvida a gastronomia agregou ao nosso relacionamento", completou Chris.

De família de origem italiana, o empresário confessou que os encontros de familiares e toda a preparação para um belo jantar tem sido o hobby preferido dele. "Eu e a Chris sempre gostamos de casa cheia. Eu tenho quatro filhos e ela dois, e encontramos na culinária uma forma de nos conectarmos ainda mais", declarou.

Desde o ano passado, Marcelo e Chris estão trabalhando juntinhos na produção de vídeos para o canal Mangia Bene, no Youtube e Instagram. No espaço, os dois se divertem enquanto ensinam receitas dos mais diversos pratos, principalmente massas.

"A gastronomia tem sido uma forma de compartilhar um pouco mais a nossa intimidade, porque estamos ali preparando as refeições, como falei, é a vida real mesmo, com imprevistos e situações comuns de qualquer casal. E o processo todo tem sido leve, principalmente porque genuinamente nos divertimos muito fazendo", afirmou Marcelo.

Animados com a repercussão dos vídeos nas redes sociais, o casal não esconde que tem se divertido em dividir um pouco do relacionamento para os fãs. "O canal é absolutamente a vida real. Eu não sou culinarista e ela não frita um ovo, então as situações são verdadeiras. Às vezes gravamos em meio à família, o cachorro late, o gato mia", brincou Marcelo. "Essa espontaneidade torna tudo ainda mais leve e descontraído", diz Chris.