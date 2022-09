Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy curtem viagem pela Itália

Marcelo de Carvalho mostra momentos de sua viagem de férias com a namorada Chris Pitanguy

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 17h49

O empresário e sócio-fundador da RedeTV Marcelo de Carvalho (61) aproveitou o seu período de férias para fazer uma viagem inesquecível com a namorada, a consultora do mercado de luxo Chris Pitanguy. Os dois foram fazer um tour pela Itália com direito a belas paisagens e também um roteiro gastronômico.

Os dois já foram visitar as vinícolas da Toscana, fizeram um passeio de barco pela Ilha de Capri e foram apreciar Roma e Verona. Nas redes sociais, os dois compartilham dicas gastronômicas com os fãs e também de passeios por todos os lugares que foram visitar.

Inclusive, eles estão aproveitando a viagem para reunir inspirações para a próxima temporada do canal de culinária Mangia Bene!, que eles fazem juntos na internet.

Confira momentos da viagem do casal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mangia Bene (@mangiabeneoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mangia Bene (@mangiabeneoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mangia Bene (@mangiabeneoficial)