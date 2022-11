Lucas Bissoli homenageia a namorada Eslovênia Marques em seu aniversário

O ex-BBB Lucas Bissoli celebrou o aniversário da namorada Eslovênia Marques, que conheceu no reality-show da Rede Globo

Nesta quinta-feira, 17, Eslovênia Marques está comemorando 26 anos de vida! O namorado da modelo, Lucas Bissoli foi ao seu Instagram homenagear a amada na data especial!

Lucas compartilhou uma série de fotos do casal que se conheceu na casa mais vigiada do Brasil, na edição deste ano do Big Brother Brasil.

“Feliz aniversário meu amor!! Te desejo muita saúde, paz e que todos os seus sonhos virem realidade. Lembre-se que estou aqui pra ajudá-la a concretizá-los”, começou escrevendo o ex-BBB.

O influenciador ainda se declarou para a amada: “Se ir para um Big Brother já é surreal, imagina sair de lá com um prêmio que dinheiro nenhum no mundo pode comprar? Sim, eu fui o grande ganhador. Ganhei sua amizade, confiança e seu amor e espero honrar isso todos os dias”.

“Que não só hoje mas sempre, você continue sendo essa 'doidinha' e também 'gracinha', que encanta a todos por onde passa, com sua humildade e leveza. Te amo muito”, finalizou Lucas.

Eslovênia respondeu à homenagem do namorado nos comentários: “Sou muito feliz por ter você ao meu lado. Quero continuar compartilhando todos os meus momentos contigo, desde aqueles mais chatinhos até os mais felizes. Obrigada por estar comigo agora, em um dia tão significativo e importante para a minha vida. Te amo, te amo, te amo”.

Na última quarta-feira, 16, Lucas compartilhou em suas redes socais uma série de fotos de sua viagem ao Qatar.

"Ainda encantado com cada detalhe de Doha. Beleza e tradição marcam esse lugar", escreveu o influenciador digital na legenda da publicação.