Ex-BBB Lucas Bissoli abre álbum de fotos de sua viagem ao Qatar

Lucas Bissoli(32) usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 16, para compartilhar uma sequência de fotos de sua viagem ao Qatar.

O ex-participante do Big Brother Brasil 22 está em Doha, e fez questão de mostrar alguns lugares que visitou. "Ainda encantado com cada detalhe de Doha. Beleza e tradição marcam esse lugar", escreveu o influenciador digital na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com os cliques da viagem. "Barão internacionalzinho", brincou uma fã. "Que bom que está curtindo a viagem", comentou outra. "Que lugar lindo. Conhecendo novas culturas", disse uma seguidora.

Vale lembrar que Lucas está acompanhado da namorada, a ex-BBB Eslovênia Marques (25). Os dois estão no Qatar para a Copa do Mundo, que começa no próximo domingo, 20. Recentemente eles apareceram nas redes sociais usando camiseta verde e amarela e celebraram a viagem. "Chegamos, Catar!", escreveu o casal, que estão ansiosos para conferir os jogos do Brasil, que estreia na competição no dia 24, contra a Sérvia.

