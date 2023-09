Lívia Andrade ganha surpresa do namorado na cama: ''Sou mais feliz''

Comemorando três anos com o namorado, Lívia Andrade ganha surpresa e mostra mimo gigantesco na cama

A apresentadora Lívia Andrade mostrou um pouco de sua intimidade com o namorado, o empresário Marcos Araújo. Discreta com sua vida pessoal, a famosa surpreendeu nesta quinta-feira, 07, ao exibir uma surpresa que ganhou do amado.

Em seus stories, a global compartilhou alguns registros ainda na cama ao lado de seu eleito e mostrou o que recebeu dele ao completarem mais um ano juntos. Além de um café na cama, que é sempre recorrente, a loira ainda ganhou um mimo imenso.

Sem maquiagem, Lívia Andrade surgiu plena segurando seu buquê imenso. A artista então falou sobre estar muito feliz ao lado de Marcos Araújo, com quem teve um início perturbado por conta de polêmicas envolvendo a ex-esposa e mãe dos filhos dele, a influenciadora Pétala Barreiros.

"3 anos de cafezinho na cama com flor arrancada do jardim... E desde então, sou mais feliz", falou a integrante do Domingão com o Huck ao exibir a selfie com o outro mimo feito pelo eleito.

Acostumados a viajar bastante, nos últimos dias, o casal estava em Ibiza, na Espanha. Por lá, os pombinhos curtiram uma noitada e Lívia Andrade roubou a cena ao surgir com um look micro nada discreto.

Lívia Andrade abre o jogo sobre sua ausência em especial no SBT

Lívia Andrade fez sucesso durante a sua trajetória no SBT ao lado do apresentador Silvio Santos no Programa Silvio Santos. No entanto, ela ficou de fora da gravação da edição especial de 60 anos do programa, que foi exibida neste final de semana. Por isso, vários internautas questionaram o motivo da ausência dela e a estrela respondeu.

Um fã comentou que ela marcou demais o Programa Silvio Santos, e ela disse: “Ele sempre será especial em minha vida! E o que a gente fez ficou registrado não só em vídeos e fotos, mas no coração”. Em outro momento, um fã questionou porque ela não estava lá, e ela disse: “Primeiro porque não fui convidada, segundo porque estou na Globo”.

Logo depois, um seguidor disse: “Você tinha que estar lá, foram tantos momentos ao lado do Sisi”. E ela respondeu: “Um elefante incomoda muita gente, uma Lívia Andrade incomoda muito mais kkkk”.

Por fim, ela explicou que lidou bem com a falta de convite para a gravação especial. “Não fui e está tudo bem! Consegui me despedir e agradecer pessoalmente, ouvi coisas da boca dele que levo pra vida! Ele sabe quem sou, o que eu fiz e o quanto somei. E isso é o que realmente importa, ninguém contou, não foi recado e nem fofoca. Não é o que parece ser, é o que é!”, afirmou.