Não foi convidada? Pétala Barreiros explica ausência no casamento de Maíra Cardi

Amiga próxima de Maíra Cardi, Pétala Barreiros explica motivo pelo qual não foi ao casamento secreto da coach fitness

A influenciadora e ex-A Fazenda Pétala Barreiros explicou o motivo pelo qual não marcou presença no casamento de sua grande amiga, Maíra Cardi, com o empresário, Thiago Nigro, nos últimos dias. Em sua rede social, a jovem foi questionada sobre o assunto e esclareceu.

Por ser um evento avisado de última hora, para não vazar informações para imprensa e público, Pétala Barreiros acabou viajando e ficou sabendo da cerimônia quando havia acabado de chegar na Itália.

Para provar que foi convidada pela ex-BBB, a influenciadora digital tirou um print da conversa de quando foi avisada pela noiva sobre o grande dia. "Amiga, vou casar secretamente, somente família e melhores amigos! Decidimos essa semana e deixamos para convidar todos hoje para não vazar", avisou Maíra Cardi no dia 25 de agosto, quatro dias antes do evento.

A ex-A Fazenda então lamentou ao saber, porque havia acabado de desembarcar na Itália. "Ela convidou todo mundo em cima da hora pra não vazar, não tive tempo de programar. O importante é que foi lindo e ela está feliz", declarou ela sobre não ter conseguido ir.

No dia 30 de agosto, um dia após o casamento, vazaram informações de que evento havia acontecido em um hotel no interior de São Paulo. O evento está durando há dias, Maíra Cardi prometeu cinco dias de festas. O segundo dia contou com baile de máscaras e banquete saudável.

Veja primeiras fotos do casamento de Maíra Cardi com Thiago Nigro

Maíra Cardi compartilhou com os seguidores as primeiras fotos de casamento com Thiago Nigro e contou que adotou o sobrenome do empresário. O casal oficializou no interior de São Paulo, na terça-feira, 29.

"Decidimos formar uma aliança. Uma aliança entre nós e Ele, até que a morte nos separe. Com essa união, somos oficialmente Thiago Lolkus Nigro e Maira Cardi Nigro", disse a life coach no Instagram. Maíra explicou também a proibição de celulares na cerimônia.

Maíra Cardi e Thiago Nigro se conheceram quando ele participou do programa de emagrecimento da ex-BBB. Na época, ela ainda estava com Arthur Aguiar, pai de sua filha, Sophia Aguiar. Em março deste ano, eles assumiram o relacionamento e em abril o Primo Rico pediu a mão da influenciadora durante o batismo que realizaram no Rio Jordão.