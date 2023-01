Por que Dona Dea alfinetou Lívia Andrade? Entenda a rixa da atriz com Pétala Barreiros

Dona Dea não poupou palavras ao receber provocações de Lívia Andrade; apresentadora tem treta com influenciadora por causa de seu namorado

Dea Lúcia (75), conhecida como Dona Dea, alfinetou Lívia Andrade (39) após ser provocada pela atriz. Na tarde do último domingo, 01, durante a participação no 'Domingão' da TV Globo, provocou a mãe de Paulo Gustavo (1978 - 2021) sobre sua roupa ser de "zebra". A matriarca não levou o desaforo para casa e rebateu sobre não esperar dinheiro de homem . O caso repercutiu porque Lívia tem uma rixa com Pétala Barreiros (23), já que a influenciadora é ex-esposa de seu atual namorado, um empresário conhecido no meio musical.

"Eu não sei quem pintou a zebra, mas eu quero o resto da tinta", disse a artista, se referindo ao visual de Dea, que usava um look com estampa listrada. "Foi profundo isso, foi demais. Inclusive, a Dona Dea poderia responder isso, já que ela veio de zebra no primeiro dia do ano. Cadê o resto da tinta?", declarou.

Então, a mãe do humorista não poupou palavras."Olha, ela tem uma inveja de mim… Prata já deu! O negócio é vir de zebra, no preto e branco. Estou linda, gorda, empoderada, trabalhando e não espero dinheiro de homem nenhum", rebateu.

A fala de Dea repercutiu porque Lívia tem uma rivalidade com Pétala. A influenciadora digital era casada com o empresário Marcos Araújo (46), com quem tem dois filhos, Lorenzo (8) e Lucas (2). Os dois anunciaram a separação em maio de 2020. Em dezembro do mesmo ano, Pétala confirmou que o ex-marido estava namorando Lívia, além de dizer que a apresentadora era amante do empresário na época em que ainda era casada com ele.

Pétala ainda disse que foi estuprada pelo ex-marido quando o conheceu, ainda aos 14 anos. Em 2021, ele pediu para fazer um teste de DNA para comprovar a paternidade dos filhos. O empresário apareceu no local acompanhado de quatro advogados, seis seguranças e a namorada. A irmã de Pétala, Yanka Barreiros, filmou a situação e postou nas redes sociais dizendo ter se sentido intimidada.

Desde então, as duas trocaram acusações e processos. Em dezembro de 2022, Lívia foi condenada a pagar R$ 45 mil por danos morais à família da influenciadora. De acordo com a Justiça, a artista ofendeu e intimidou a ex-participante de A Fazenda.