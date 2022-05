Larrisa Manoela homenageia Maisa em seu aniversário

Larissa Manoela fez uma bela homenagem para o aniversário de Maisa

CARAS Digital Publicado em 22/05/2022, às 12h40

Neste domingo, 22, Maisa comemora seus 20 anos! Para celebrar a data, Larissa Manoela (21) foi ao seu Instagram homenagear a amiga.

A atriz de Além da Ilusão postou duas fotos com a aniversariante, sendo uma da dupla quando ainda eram crianças em que as duas tinham celulares com uma foto de Justin Bieber.

Larissa, que recentemente lançou seu álbum A Milhão, começou o texto dizendo que Maisa fez parte de sua infância. "Eu ligava para ela sem sucesso quase todo dia de manhã na busca de ganhar um PlayStation e hoje eu tenho a imensa alegria de receber ligações e mensagens dela", escreveu Larissa.

A intérprete de Isadora na novela das 19h, terminou a legenda emocionante desejando um feliz aniversário para a amiga: "Hoje é dia dela, minha amiga, uma das melhores. Chegou aos 20 e segue cada dia mais linda, talentosa e genial. Meu desejo é que todas as melhores e mais positivas coisas invadam sua vida nesse novo ciclo".

