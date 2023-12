Larissa Manoela celebra aniversário de 23 anos em festa cor de rosa

Comemorando seus 23 anos, Larissa Manoela celebra seu aniversário em festa com decoração cor de rosa ao lado de seus amigos; confira os detalhes!

A atriz Larissa Manoela está completando 23 anos nesta quinta-feira, 28. E para celebrar essa data especial, a artista contou com um festão para curtir um dia de calor ao lado de todos os seus amigos. Para a ocasião, a esposa de André Luiz Frambach escolheu uma linda decoração cor de rosa.

Em seu perfil dedicado especialmente aos fãs, a famosa compartilhou detalhes da festa e fez questão de cobrir tudo para seus seguidores. A decoração contou com fundo rosa brilhante, além de muitos balões e flores em diversas tonalidades da cor. Na mesa do bolo, ela ainda escolheu um letreiro neon com o escrito 'Let's Party' ('Vamos festejar', em português).

Na hora de cantar parabéns, Larissa caiu no pagode ao lado de seu marido, com quem se casou no último dia 17, que tocou um pandeiro para festejar com a amada. Seus amigos também se animaram e dançaram a tarde toda na festa diurna da musa.

Para a comida, a atriz contou com delícias maravilhosas para seus convidados. A festa teve feijoada como prato principal, mas também apostou em vários docinhos. A mesa de doces foi tomada por guloseimas personalizadas, que acompanharam uma estação onde você podia montar seu próprio brigadeiro. Ela ainda contou com um bar à vontade, com vários drinks refrescantes para o dia quente.

Como entretenimento, além de muita música e animação, Larissa fez questão de trazer o verão para sua festa. A famosa trouxe vários brinquedos infláveis, como pula-pula, escorregador e futebol de sabão, para que seus amigos se divertissem.

Confira as fotos:

Foto: Reprodução / Instagram

André Luiz Frambach dedica gol em partida de futebol para Larissa Manoela

Na última quarta-feira, 27, o ator André Luiz Frambach marcou sua presença no Futebol dos Artistas, organizado pelo ex-jogador de futebol Zico no Maracanã, estádio do Rio de Janeiro. E em apoio de seu marido, a atriz Larissa Manoela fez questão de prestigiar o jogo, que contou com diversas outras estrelas de campo.

Acompanhando das arquibancadas, a artista ganhou uma homenagem especial de seu conjunge, com quem se casou no último dia 17 em uma cerimônia discreta e secreta. Isso porque André marcou um gol durante a partida e aproveitou para mandar um coração e um beijo para sua amada.

