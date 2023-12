André Luiz Frambach dedica gol em partida de futebol para Larissa Manoela

Em partida de futebol com outras estrelas, André Luiz Frambach dedica seu gol para sua esposa, Larissa Manoela; confira as fotos!

O ator André Luiz Frambach marcou sua presença no tradicional Futebol dos Artistas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 27. E em apoio de seu marido, a atriz Larissa Manoela fez questão de prestigiar o jogo, que contou com diversas outras estrelas de campo.

Acompanhando das arquibancadas, a artista ganhou uma homenagem especial de seu conjunge, com quem se casou no último dia 17 em uma cerimônia discreta e secreta. Isso porque André marcou um gol durante a partida e aproveitou para mandar um coração e um beijo para sua amada.

Animada, Larissa vibrou de seu assento e deu vários pulinhos com um sorrisão no rosto. Além do ator, outros artistas entraram em campo neste evento especial. Entre eles estão: André Gonçalves, Diogo Nogueira, Nicolas Prattes, Arthur Aguiar, MC Daniel, André Gonçalves, José Loreto, Renato Góes e Jonathan Haagensen.

Confira as fotos:

Foto: Victor Chapetta - Agnews

Foto: Victor Chapetta - Agnews

Foto: Victor Chapetta - Agnews

Foto: Victor Chapetta - Agnews

Foto: Victor Chapetta - Agnews

André Luiz Frambach se declara a Larissa Manoela em viagem

No Natal, o ator André Luiz Frambach abriu um álbum de fotos com sua esposa, Larissa Manoela, com quem se casou recentemente. Com alguns cliques na praia, o artista se declarou para sua amada, acompanhando os cliques feitos por sua irmã, Camille Frambach.

“Sorte é ter com quem compartilhar momentos para não se esquecer, histórias para gente contar… Sorte é ter com quem compartilhar”, legendou ele junto com os registros, feitos ao pôr do sol no litoral. Fãs do casal se encantaram com os registros: “Muito bom ver vocês dois felizes assim, são almas gêmeas!!! Para vida”, escreveu uma fã. “Vocês me fazem lembrar o início do meu relacionamento”, comentou outra. “Digno de um belo quadro”, declarou um terceiro.