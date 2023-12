André Luiz Frambach se declara a Larissa Manoela: 'Sorte’

“Sorte é ter com quem compartilhar momentos para não esquecer”, se declarou André Luiz Frambach para sua agora esposa; o casal estava em lua de mel

André Luiz Framba abriu um álbum de fotos com sua esposa, Larissa Manoela, nesta segunda-feira, 25. O ator, que se declarou para a mulher na legenda, compartilhou os cliques feitos por Camille Frambach em praia.

“Sorte é ter com quem compartilhar momentos para não se esquecer, histórias para gente contar… Sorte é ter com quem compartilhar”, legendou ele. Fãs do casal se encantaram com os registros: “Muito bom ver vocês dois felizes assim, são almas gêmeas!!! Para vida”, escreveu uma fã, “Vocês me fazem lembrar o início do meu relacionamento”, comentou outra, “Digno de um belo quadro”, declarou um terceiro.

Vale lembrar que Larissa Manoela e André Luiz se casaram no dia 17 de dezembro em uma cerimônia discreta. Eles só revelaram publicamente o casamento um dia após a união e de surpresa. Os dois compartilharam as fotos da união nas redes sociais, mas não revelaram os detalhes.

O casamento foi tão secreto que nem os familiares dos noivos estavam cientes ou participaram da cerimônia. Através das redes sociais, a irmã do artista revelou que não foi convidada para o evento: “Se vocês não estavam preparados para isso? Imagina eu!”, brincou Camille Frambach, que parabenizou o irmão.

Larissa Manoela surge com a família do marido após romper com os pais

Depois de viver um ano de atritos com os pais e perder o contato com eles, a atriz Larissa Manoela passou o Natal com a família do marido, o ator André Luiz Frambach. Na noite de domingo, 24, eles apareceram curtindo a data festiva com os familiares do lado dele em uma festa intimista em casa.

Nas redes sociais, a artista mostrou as fotos dos familiares unidos e felizes enquanto celebravam o Natal. Para a ocasião, ela apostou em um vestido verde claro e posou ao lado da árvore de Natal em tons de rosa e branco.