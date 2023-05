Lan Lanh mostra festa de aniversário com Nanda Costa e as filhas gêmeas: ''Com elas, caminho firme''

Percussionista Lan Lanh completa 55 anos e comemora com festa intimista ao lado da esposa, Nanda Costa, e das filhas, Kim e Tiê

A cantora Lan Lanh completou mais um ano de vida na última terça-feira, 23, e não deixou a data passar em branco! A percussionista celebrou a chegada dos 55 anos com uma festa intimista.

Nesta quinta-feira, 25, a esposa da atriz Nanda Costa (36), com quem tem duas filhas gêmeas, as pequenas Kim e Tiê, de um ano e sete meses, usou as redes sociais para mostrar a comemoração ao lado da família em casa.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, as mamães aparecem com as garotinhas no colo, que esbanjaram fofura ao posarem olhando para as velas do bolo na hora do tradicional Parabéns.

"Dia 23 de maio, 55 anos. Soprei as velinhas com bolo de milho com goiaba e coco. Com elas, eu caminho firme, forte e descalça, pois como disse Conceição Evaristo: “quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada”. Por tanto amor nas mensagens lindas que recebi, digo: Muito Obrigada Axé!", disse Lan Lanh ao legendar a publicação.

"Maravilhosa!!! Feliz caminhada ao lado dos seus amores! Vida longa, próspera e deliciosa", disse Fabiula Nascimento nos comentários. "Saúde e sorte e força", desejou Fafy Siqueira.

Confira os registros da festa de Lan Lanh:

Além de completar 55 anos, Lan Lanh ganhou uma declaração super apaixonada da esposa, a atriz Nanda Costa, com quem tem duas filhas gêmeas.

Nos stories, Nanda mostrou que fez um jantar especial e se declarou para esposa: “Feliz aniversário, meu amor, muito obrigada… Te amo meu amor, sempre soube que era você. Você gostou do meu ceviche?”, a atriz perguntou e Lan aprovou: “Eu também. Gostei do ceviche, de você desde o dia que eu te vi e das minhas filhas, muito obrigada”, ela agradeceu o carinho da atriz.

Nanda Costa ainda homenageou a esposa ao publicar um vídeo com registros inéditos do relacionamento, desde a época em que elas começaram o namoro até o casamento e a chegada das meninas: “Feliz aniversário, amor da minha vida”, se derreteu a atriz.