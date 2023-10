Kyra Gracie comemora aniversário de casamento com Malvino Salvador: "Momentos incríveis"

Nas redes sociais, Kyra Gracie recordou as fotos do dia em que se casou com Malvino Salvador em Fernando de Noronha

Kyra Gracieusou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta última quinta-feira, 12, a empresária e lutadora de Jiu-Jitsu completou quatro anos de casada com o ator Malvino Salvador, e fez questão de falar sobre esse dia importante para o casal.

Os dois estão juntos desde 2013, e são pais de Ayra, de 9 anos, de Kyara, de 6, e Rayan, de 2, mas apenas em 2019 oficializaram a união com uma cerimônia em Fernando de Noronha ao lado dos familiares e amigos.

Para comemorar os quatro anos de união, Kyra recordou no feed do Instagram algumas fotos do dia do casamento e falou sobre a cerimônia. "Há exatamente quatro anos, no dia 12 de outubro, comemorei meu casamento em Noronha. Tenho gravados na memória todos os momentos incríveis que compartilhei com minha família e amigos."

"Apesar de já estarmos juntos há seis anos, Malvino e eu optamos por realizar essa festa de casamento, e foi a decisão correta. Inicialmente, ele relutou em fazer a festa, mas, como diz o ditado, "nada como um mata-leão" para resolver essa situação", completou a atleta.

Os internautas parabenizaram o casal. "Lindo demais, que Deus conserve sempre o amor de vocês", disse uma seguidora. "Dia muito especial!!! Parabéns!", escreveu outra. "Que lindos! A família de vocês é maravilhosa. Que Deus sempre os abençoe", desejou uma fã.

Vale lembrar que o ator Malvino Salvador também é pai de Sofia, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com Ana Ceolin da Silva.

