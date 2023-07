Kyra Gracie surpreende ao posar com a enteada, filha de Malvino Salvador: ''É você todinha''

Lutadora e campeã mundial de Jiu-Jitsu Kyra Gracie surge ao lado da filha mais velha do marido, Malvino Salvador, e choca a web com semelhança

Na última terça-feira, 04, a lutadora e pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu Kyra Gracie deixou os seguidores chocados ao publicar fotos ao lado da enteada, filha mais velha do ator Malvino Salvador!

Em sua conta no Instagram, a atleta compartilhou três cliques ao lado de Sofia, durante viagem das duas para Manaus, cidade natal de Malvino. "Modo madrasta ativado com sucesso", disse Kyra na legenda da publicação, que chamou atenção dos fãs pela semelhança com a herdeira do ator.

"Lindas", elogiu Ana Ceolin, mãe de Sofia. "Pode ser madrasta. Mas é a sua cara", "Não é possível, ele que é o padrasto", "A enteada parece mais com a madrasta do que com o pai. Que fofas", "Como madrasta? Ela é você todinha", "Separadas na maternidade", "É muito curioso como ela se parece com você", destacaram os seguidores.

A própria Kyra já havia postado um vídeo com Sofia e brincou ao falar sobre a aparência das duas: "Toda vez que eu posto uma foto da Sofia, dizem que é a filha que mais se parece comigo. A Sofia é filha da Ana Ceolin, mas estou achando mais parecida comigo, hein?"

Confira Kyra Gracie com a enteada:

Kyra Gracie anuncia morte do avô, o lendário Robson Gracie

A lutadora de Jiu-Jitsu Kyra Gracie comunicou a morte de seu avô, o lendário campeão Robson Gracie, aos 88 anos, em abril. No velório, Kyra se mostrou bem abalada e foi consolada pelo marido, o ator Malvino Salvador. O ex-genro Maurício Mattar também esteve presente.

No Instagram, ela contou que entrevistou o avô pela última vez recentemente. "Semana passada gravei meu podcast com o meu avô, sem saber que essa seria sua última mensagem! Para minha sorte, aproveitei muito a vida com ele e fico agradecida por tê-lo como um dos principais pilares da minha formação", começou escrevendo.