Kyra Gracie anuncia morte do avô, o lendário Robson Gracie, aos 88 anos

Kyra Gracie e Malvino Salvador compareceram ao velório do lutador Robson Gracie

A lutadora de Jiu-Jitsu Kyra Gracie comunicou a morte de seu avô, o lendário campeão Robson Gracie, aos 88 anos no último sábado, 29.

O velório está acontecendo neste domingo, 30, onde Kyra se mostrou bem abalada e foi consolada pelo marido, o ator Malvino Salvador. O ex-genro Maurício Mattar também esteve presente.

No Instagram, ela contou que entrevistou o avô pela última vez recentemente. "Semana passada gravei meu podcast com o meu avô, sem saber que essa seria sua última mensagem! Para minha sorte, aproveitei muito a vida com ele e fico agradecida por tê-lo como um dos principais pilares da minha formação", começou o texto na legenda do vídeo em que o lutador fala sobre seus princípios.

"Ficam as boas memórias dos campeonatos, ensinamentos sobre alimentação, as histórias de vida…. Ele me chamava de kykyra - Campeã! 12 filhos, muitos netos, bisnetos e uma vida inteira dedicada ao Jiu-Jitsu", escreveu.

"Quero agradecer as milhares de mensagens de carinho que estamos recebendo. Mesmo sabendo que esse é o caminho natural da vida, é muito difícil essa passagem para quem fica. Amanhã ele terá uma linda homenagem, como merece, por tudo o que plantou", disse sobre a cerimônia em São Paulo.

"Obrigada, vai em paz, meu querido e amado vozinho. Pode deixar que o legado continua por aqui! Vamos sempre curtir o bom combate como você dizia", finalizou.

Veja fotos: