Kim Kardashian mostra viagem luxuosa de aniversário de Kylie Jenner

Kylie Jenner fez uma viagem com a família e amigos para celebrar os seus 25 anos; Kim Kardashian revela fotos da festa

Nesta quarta-feira, 10, Kylie Jenner está completando os seus 25 anos de vida. E claro que tudo é motivo de muita festa na família Kardashian-Jenner!

Kim Kardashian (41) fez uma homenagem para a irmã caçula e acabou revelando como foi a viagem em comemoração da data especial com a família e amigos da aniversariante.

No perfil do Instagram, as duas posaram juntas em vários registros em uma casa em frente ao mar e, como sempre, com muito luxo. Em outra foto, Kylie aparece ao lado do amado, o rapper Travis Scott (31), com quem tem dois filhos.

"Feliz aniversário garota festeira (na voz de LaLa esta viagem toda lol). Todos os anos você me surpreende com o quão sábia, protetora de seus entes queridos e quão generoso é seu coração. Você é tão especial e única. Você tem tanto amor e felicidade em seu amor que eu oro por isso para sempre. Feliz aniversário @kyliejenner te amo muito!!! Para sempre e sempre!!!", escreveu a estrela de The Kardashians.

KYLIE JENNER PUBLICA FOTOS ROMÂNTICAS COM TRAVIS SCOTT

A empresária Kylie Jenner surpreendeu os seus milhões de fãs no último domingo, 07, ao compartilhar em suas redes sociais uma sequência de fotos românticas com o namorado, o rapper Travis Scott. Assumidíssimos, o casal aparece em clima de romance e trocando um momento de carinho nos registros tirados em frente ao espelho nos bastidores do último show do cantor na The O2 Arena, em Londres, na Inglaterra.

