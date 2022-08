Kris Jenner publica fotos raras de Kylie Jenner na infância: ''Eu te amo muito''

Kris Jenner celebra aniversário de 25 anos de Kylie Jenner e publica fotos raras e nunca vistas da herdeira na infância

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 10h31

Dia de festa na mansão do clã Kardashian-Jenner! A empresária Kylie Jenner está completando 25 anos de vida, nesta quarta-feira, 10, e recebeu uma linda declaração da mãe, a matriarca Kris Jenner (66).

Na postagem, a criadora do KUWTK (E!) publicou uma sequência de fotos raras e nunca vistas da caçula ainda bebê e também criança."Feliz aniversário para minha filhinha, Kylie Jenner", escreveu a empresária ao introduzir um texto sobre a personalidade da herdeira. "Você é além de um sonho realizado e é a filha, mamãe, irmã, tia, amiga mais incrível! Você é inteligente além da sua idade!", escreveu a momager.

"Você é gentil, generosa (além do normal), inteligente, forte, criativa, linda por dentro e por fora. Uma deliciosa força da natureza!", declarou ela."Adoro ver você com seus filhos... Você é a mãe mais incrível do mundo. Estou muito orgulhosa de todas as suas realizações e da sua incrível motivação! Você é e sempre será minha pequena garota e estou muito orgulhosa de você! Eu te amo muito, feliz aniversário, meu anjo", concluiu ela.

Kris Jenner celebra aniversário de 25 anos de Kylie Jenner com cliques raros e inéditos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kris Jenner (@krisjenner)

