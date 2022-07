Kaysar Dadour comemora aniversário ao lado da família: "Melhor dia no mundo"

O ex-BBB Kaysar Dadour reuniu a família para comemorar seu aniversário de 33 anos

Kaysar Dadourreuniu a família para comemorar seu aniversário de 33 anos.

Nas redes sociais, o ator e ex-BBB compartilhou algumas fotos ao lado de seus pais e da sua irmã, Celine Dadour, e celebrou mais um ano de vida.

"Na verdade, todos os dias, quando acordo vivo e com saúde, eu celebro o meu aniversário. Hoje tô celebrando os meus 18 anos", brincou ele, mostrando um bolo de frutas com os números 1 e 8, e outro decorado com papagaios.

Kaysar também agradeceu por comemorar o aniversário ao lado dos familiares. "Obrigado, meu Deus, por me dar essa honra e felicidade de conseguir estar com a minha família comemorando mais um ano da vida."

O ator também agradeceu as mensagens de carinhos dos amigos e fãs. "Quero agradecer a todos pelas mensagens positivas que recebi e que Deus abençoe cada um de vocês. Caracooo, nunca esqueçam que hoje é melhor dia no mundo!", completou.

Vale lembrar que Kaysar está no ar na novela Cara e Coragem, da TV Globo. No folhetim das sete, ele interpreta o dublê Kaká Bezerra.

Confira as fotos da festa de aniversário de Kaysar: