Juliette faz declaração para Anitta para comemorar aniversário da cantora: “Te amo!”

Anitta completou 30 anos e recebeu um post da amiga para comemorar a data especial

Hoje é aniversário da nossa Girl From Rio! Anitta está completando 30 anos nesta quinta-feira, 30, e para celebrar a data Juliette fez uma declaração linda para a amiga. As duas ficaram muito próximas desde que Ju ganhou o BBB 21 e nunca mais se desgrudaram.

"Sim! Nós já éramos amigas antes! Quando a vi pela primeira vez, confesso que achei metida, efusiva, abusada… mas ela atraía a minha atenção de uma forma inexplicável. Eu não consegui parar de olhar pra ela… E foi assim que eu a vi lutar, enfrentar preconceitos, superar limites, inovar, empresariar, ousar, romper barreiras… Ela ficava cada vez mais linda e forte."

"Ela me ensinava, eu me via nela, as minhas amigas se viam nela… todos, em algum momento, já se viram nela. Amizade é sobre afeto, admiração, inspiração, apoio. Foi só quando a ENXERGUEI de verdade, que pude entender o seu entusiasmo por cada detalhe da vida, sua assertividade, força, coragem e sua generosidade. Conhecer a Anitta é incrível, conhecer Larissa é transformador."

"Ela só me encontrou quando já éramos amigas… eu só a abracei em 2021, mas a sua história me abraçava desde sempre. Te amo!", finalizou a campeã do BBB 21.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Anitta faz terceira comemoração de aniversário

Festeira, a famosa fez três comemorações para contemplar sua idade e a última celebração foi ao lado de algumas amigas em um local reservado. Em seus stories no Instagram, a funkeira compartilhou alguns cliques do momento intimista ao lado de suas mais chegadas e entre elas estava a cantora Lexa, que separou recentemente do marido, MC Guimê, após polêmicas do ex-BBB.

Com vários balões rosas e algumas pétalas na cama, Anitta surgiu curtindo o momento em grande estilo. Essa foi a terceira comemoração de Anitta, no sábado, 25, a famosa reuniu um time de famosos em São Paulo para celebrar.