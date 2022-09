Juju Salimeni comemora aniversário do namorado gato com fotos inéditas: ''Casal perfeito''

Apresentadora Juju Salimeni compartilhou fotos com o namorado, Diogo Basa, e fez declaração emocionante de aniversário para ele

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 14h22

A apresentadora Juju Salimeni (35) está comemorando nesta quinta-feira, 01, o aniversário de seu namorado, o empresário Diogo Basa. Em sua rede social, ela compartilhou fotos inéditas do amado e celebrou mais um ano de vida dele.

Quase há um ano juntos e já morando no mesmo teto, na mansão da ex-panicat, o casal apareceu apaixonado nos registros cheios de romance.

"Hoje é o dia dele. Meu amor, não tenho coragem de pedir nada a Deus porque fomos infinitamente abençoados com um amor puro e uma conexão surreal, desejo somente que Deus te abençoe e te dê muita saúde por mais uns 100 anos pra que a gente possa comemorar todas as datas juntos!", declarou-se ela.

Juju Salimeni contou que o mês de setembro é especial. "Aliás setembro é o nosso mês! Dia 1 é niver dele, dia 24 é o meu niver e dia 25 é nosso niver de namoro! Parabéns meu amor! Você é meu presente todos os dias. Te amo mais que tudo", disse ela.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os pombinhos. "Casal perfeito", elogiaram os fãs. "São tão lindos juntos", escreveram outros.

Ainda nesta quarta-feira, 31, Juju Salimeni saiu com um amigo em um shopping de luxo para comprar o presente de aniversário do namorado. Durante o passeio, o look da musa fitness virou piada devido ao calçado diferente escolhido por ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

