João Vicente ganha homenagem especial da ex, Sabrina Sato: 'Merece todo amor'

Completando 41 anos de vida, João Vicente de Castro recebeu uma bela homenagem de aniversário da ex-namorada e amiga, Sabrina Sato

O ator e apresentador João Vicente de Castro completou mais um ano de vida na última quarta-feira, 27, e ganhou uma homenagem para lá de especial da amiga e ex-namorada, Sabrina Sato. Os dois, que viveram um romance entre 2013 e 2015, possuem uma grande amizade e admiração até os dias de hoje.

Através das redes sociais, Sabrina resgatou dois cliques ao lado do aniversariante e celebrou os 41 anos de vida do ator. "Parabéns, João Vicente! Um novo ciclo de muito sucesso, saúde, amor e muita força para continuar trabalhando e se realizando cada vez mais! Comemore muito, você merece!", declarou ela.

Em outra postagem, a famosa escreveu: "Você merece tudo de mais lindo dessa vida. Merece todo amor do mundo. Tô aqui sempre na sua torcida". Além de Sabrina Sato, João Vicente de Castro também recebeu diversas mensagens carinhosas de amigos como Fábio Porchat, Marcos Veras, Bianca Comparato, Caito Mainier, Otaviano Costa e Gloria Pires.

Recentemente, em uma coletiva de imprensa, o ator relembrou seu antigo namoro com Sabrina e não poupou elogios a amiga. "Você vê uma pessoa muito bem sucedida e você olhando ela fazer, parece muito fácil. Só que quando você a vê trabalhando, coisa que eu não tinha visto ainda, você vê uma pessoa com muito talento, que sabe muito fazer aquilo!", declarou ele, na ocasião.

Sabrina Sato surge deslumbrante ao lado de Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato está super apaixonada por seu novo namorado, o ator Nicolas Prattes. Na última terça-feira, 26, a famosa compareceu à super festa de aniversário de Anitta em Miami, nos Estados Unidos, e postou seu look deslumbrante nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, nesta quarta-feira, 27, Sabrina surgiu com look de rede vazado, com pompons aplicados em partes estratégicas de seu conjunto, não deixando exibir demais. A beldade posou ao lado de seu novo amor, que optou por um jeans básico e jaqueta de couro para a ocasião.

Juntinhos, os dois posaram sorridentes para a câmera ao chegar no evento. Na legenda da publicação, Sabrina falou um pouco sobre a festa: "@anitta levando a gente para outro planeta...", escreveu ela.

Nos comentários, seus seguidores lhe rasgaram elogios para as fotos. "Maravilhosamente, MARAVILHOSA! Um escândalo de perfeita", enalteceu um fã. "Que casalzão!", declarou outro. "Bem básica, como de costumeeee né Sabrininha", disse mais um. Confira!